花蓮75歲以上接種率不到2成 縣府：打疫苗比騎機車安全

花蓮縣長輩疫苗接種率偏低，迄今不到2成，縣府呼籲民眾踴躍接種。（記者花孟璟攝）

2021/06/27 19:50

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣今天連續第8天無武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的新增確診個案。花蓮縣長徐榛蔚說，花蓮目前老人疫苗接種率不到2成，呼籲長輩務必趕快接種；衛生局長朱家則說，打AZ疫苗出現血栓只有百萬分之10，輝瑞疫苗出現心肌炎的比例在歐美只有百萬分之5.16，但騎機車在台灣的死亡率是百萬分之37，呼籲「打疫苗絕對比騎機車安全」，呼籲符合資格民眾7月1日前往預約、7月3日起接種。

花蓮從本月15日起分2批開放老人接種疫苗，截至25日為止，花蓮縣符合長輩疫苗資格的65歲以上原住民、75歲以上非原住民，總人口共3萬1722人，只有5425人接種，接種率僅17.1％，13鄉鎮中僅壽豐鄉、光復鄉超過2成，分別是21.9％、21.4％。花蓮縣政府下午開疫情記者會，縣長徐榛蔚說，花蓮縣前兩波針對75歲以上、原住民65歲以上長輩的疫苗接種，接種率非常低，呼籲鄉親盡早接種。

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她說，莫德納疫苗7月1日分配到花蓮之後，縣府預計7月3日開始接種，請家屬務必陪同長輩出來接種，讓身體有能力對抗病毒，另外，尚未接種的第一到第五類族群、及第8類各種專案接種的職業別，也請按照順序接受施打。

為提昇接種率，衛生局長朱家祥特別以「騎機車死亡率」來對比接種疫苗的不良反應比率。朱家祥說，目前的AZ疫苗、及將在7月1日配發到地方的莫德納疫苗，施打後都會有常見、罕見兩種副作用。其中AZ已經在台灣接種一段時間，症狀包括施打處局部疼痛、疲倦、肌肉痛等，英國研究顯示血栓的比例是百萬分之10，韓國研究是百萬分之0.3，顯示亞洲人發生血栓的機率較低。

他說，莫德納疫苗目前台灣接種人數比較少，但未來也要面對罕見副作用「心肌炎」，發生率是百萬分之5.15，相較於在台灣騎機車發生死亡的機會是百萬分之37，顯然打AZ疫苗副作用的機率比騎乘機車低很多，也因此「打疫苗絕對比騎機車安全」。

花蓮縣今天連續8天零確診，累計病例68人，目前專責病房使用中21人。徐榛蔚說，今天上午也有5人痊癒出院，縣府已安排出院者到防疫旅館繼續觀察7天，確認完全恢復後再返家。

源自印度的Delta變種病毒來勢洶洶，徐榛蔚也呼籲民眾做好防疫工作，她說，從5月19日發布三級警戒迄今，每天都有20多件裁罰案件，由於印度變種病毒的傳染例更強，呼籲民眾每天應做好戴口罩、勤洗手、不群聚。

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