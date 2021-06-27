呼籲熱區廣篩 侯友宜：汐止等5區仍有不明感染源

新北市長侯友宜（左）召開防疫應變會議，右為新北衛生局長陳潤秋。（記者陳心瑜攝）

2021/06/27 18:57

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天（27日）於防疫應變會議公布全市新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案41例，當中有6例不明感染源讓人比較擔心，分布汐止區2例，其餘三重區、永和區、新店區、新莊區各1例，他呼籲熱區民眾就近至社區篩檢站快篩。

他說，新增41例當中，11例於居家隔離期間確診（6人為解隔離前確診），因此不會形成傳播鏈，可比較放心；另外，屬北農群聚2人、台北市接觸史（萬華、大同）6人。

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侯友宜說，個案多為其中4例住院、37例入住集中檢疫中心，多為無症狀或輕症確診者，不會造成醫療量能負擔。

他說，因新北快速找出無症狀以及輕症確診者，康復率67%也高於全國平均，證明即時篩檢能讓確診個案及早康復，他呼籲高風險區域民眾盡速快篩，以阻斷傳播鏈。

侯友宜表示，昨天（26日）各社區篩檢站單日採檢3816例，快篩陽8人，陽性率0.2%，其中497人自述曾有北農、環南市場接觸史，因為雙北為共同生活圈，歡迎民眾到新北篩檢，新北也一定會全力以赴協助台北市結束北農群聚案件。

另外，淡水區清水街市場外攤攤商曾至北農批貨而確診，因此部分休市3天，今天恢復營業，他說，休市期間共採檢847人，全數為陰性，將會持續稽查，落實出入口管制汽機車管制，也會落實實聯制，呼籲買菜民眾安心並落實防疫。

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