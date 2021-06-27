三星蔥史上最慘蟲害！ 甜菜夜蛾「大軍壓境」 產量拉警報

三星蔥是市面上的搶手貨。（資料照，記者江志雄攝）

2021/06/27 18:00

［記者江志雄／宜蘭報導］知名的宜蘭縣三星蔥遭逢史上最嚴重蟲害，甜菜夜蛾「大軍壓境」，全鄉200公頃栽種面積約有半數受害，面臨崩盤危機；宜蘭縣政府農業處回應，已向中央爭取防治資材補助降低危害。

三星蔥多半運到台北農產運銷公司拍賣，是市場上的搶手貨，去年也發生過甜菜夜蛾蟲害，今年危害程度是歷年之最，宜蘭縣政府、三星地區農會及花蓮區農改場本月初下鄉勘查，蔥農大吐苦水，指用盡方法仍束手無策，請求農政單位伸出援手。

請繼續往下閱讀...

前三星鄉長黃錫墉說，三星鄉的甜菜夜蛾幼蟲以青蔥為主食，過去蔥農噴藥撲殺，現在的甜菜夜蛾出現抗藥性，藥物已無防治成效，蔥農無奈之餘各出奇招，有人在蔥田放置捕蟲燈，或動員全家人抓蟲，如果危害面積持續擴大，三星蔥恐會大幅減產。

三星地區農會表示，鄉內甜菜夜蛾密度上升，肇因於天候異常，可能與4、5月份少雨及高溫有關，積極輔導蔥農使用藥物因應，並選定蟲害嚴重區域架設性費洛蒙誘蟲盒，實施區域性共同防治。

宜蘭縣政府農業處長康立和說，農會與農改場在三星蔥田試辦誘蟲盒搭配藥物防治，宜蘭縣動植物防疫所派員後續追蹤調查，合力降低蟲口密度，縣府已著手向中央申請防治資材經費補助，透過多管齊下幫助蔥農度過難關。

發生蟲害的青蔥整株枯黃。（記者江志雄翻攝）

甜菜夜蛾「大軍壓境」，宜蘭縣三星蔥遭逢史上最嚴重的蟲害。（記者江志雄翻攝）

三星鄉200公頃青蔥栽種面積，約有半數遭甜菜夜蛾危害。（記者江志雄翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法