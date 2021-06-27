北農群聚柯文哲求助王必勝晚了？ 陳時中回應了

針對北農群聚感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，「我們的態度還是一樣，中央、地方要能合作，要能夠控制疫情，才是一件最重要的事情。」（指揮中心提供）

2021/06/27 16:25

〔記者邱芷柔／台北報導〕北農群聚感染延燒，台北市長柯文哲昨（26日）態度大變，從「我們自己處理就可以」轉向尋求疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助，對此外界好奇此舉是否代表北市府已經應付不來？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，「我們的態度還是一樣，中央、地方要能合作，要能夠控制疫情，才是一件最重要的事情。」

王必勝化解部桃事件後，再順利協助苗栗控制電子廠群聚感染事件，被網友封為「全民救援王」，因此北農事件爆發後，讓王必勝接管北農的呼聲不斷，但北市府多次強調「自己處理就可以！」有信心能解決北農疫情，但昨天市長柯文哲態度轉變，鬆口表示「找王必勝協助大規模PCR」，引發各界議論。

請繼續往下閱讀...

今天指揮中心記者會有媒體追問，會不會覺得北市太晚求助，此外，柯市府說4天要幫北市市場員工打完1萬劑疫苗，有沒有向中央請求增援？

陳時中回應，中央都樂於跟地方合作，如有相關需要都會盡力協助，不過現在還沒有收到正式公文或相關通知，會再與北市府聯繫，如果前往協助，也會與各個醫院一起，讓篩檢工作快速完成；至於疫苗方面中央有針對熱區做加發，加發的疫苗就可以來運用。

陳時中也指出，目前北農確診人數為83人，採檢的部分除了市場內，也會鼓勵外圍攤商做採檢；至於北市府是不是無法應付採檢才轉向中央求助，陳時中說，他還沒有進一步去了解，但態度還是一樣，控制疫情，才是最重要的事。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法