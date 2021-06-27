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    台南爆增8例 終止連11天零確診

    中央疫情流行指揮中心今天公告，台南市新增8例本土確診個案。（圖由指揮中心提供）

    中央疫情流行指揮中心今天公告，台南市新增8例本土確診個案。（圖由指揮中心提供）

    2021/06/27 22:16

    首次上稿 14:21
    更新時間 22:16

    〔記者蔡文居／台南報導〕中央疫情流行指揮中心今天公告，台南市新增8例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，台南市也終止了連續11天零確診的紀錄，消息傳出網路一片訝異，直說「真慘！」

    今天台南新增8例本土個案，網路上消息從昨天晚上一直傳到今天，其中，有病例傳出家住安南區，讓安南區瞬間變成熱區，包括年齡、姓別及就醫相關足跡均有詳細地點，甚至還從國外傳到國內，也引起民眾恐慌。

    市長黃偉哲表示，對於網路隨便傳播這些沒有經過證實的訊息並不妥當，且可能違法，相關訊息都是片段的，請大家對於來源不明資訊不要轉傳，市府會在收到中央提供的完整資訊後對外公布。

    衛生局長許以霖表示，新增8例為安南區同一家族，足跡包括安南區、北區及中西區等多處，皆已完成清消。該案同住者有一位於6月10日曾到過彰化熱區，沒症狀且PCR篩檢為陰性，懷疑此為感染源，將進行血清抗體分析以釐清感染原。對於是否為印度Delta變種病毒，確診者檢體已送中央，待實驗室分析病毒基因定序。

    相關新聞請見︰

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    台南新增8例本土個案，網路上消息從昨天晚上一直傳到今天，引起民眾恐慌。（擷取自網路）

    台南新增8例本土個案，網路上消息從昨天晚上一直傳到今天，引起民眾恐慌。（擷取自網路）

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