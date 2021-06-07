入境馬祖60旅客 除1嬰兒未快篩 59人快篩都陰性

連江縣疫情指揮中心指出，今日班機60位（含嬰兒1人）旅客搭機入境馬祖南竿，有55位旅客在台北松山機場完成快篩，4位在入境南竿機場接受快篩，篩檢結果均為陰性。（圖為連江縣政府提供）

2021/06/07 19:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕連江縣疫情指揮中心指揮官、縣長劉增應今（7日）下午主持防疫會議，會中公布無新增確診個案，劉增應強調，快篩會有偽陰性的問題，要避免偽陰性就是要持續快篩，縣府也規劃民眾到馬祖自主健康管理14天後再快篩1次。

劉增應說，台北松山機場、基隆港已設置快篩站，他呼籲旅客入境馬祖前，即在台灣端完成快篩，更可確保同機的乘客及機組員安全；7日班機60位（含嬰兒1人）旅客搭機入境馬祖南竿，有55位旅客在台北松山機場完成快篩，4位在入境南竿機場接受快篩，篩檢結果全部均為陰性。

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此外，快篩會有偽陰性的問題，要避免偽陰性就是要持續快篩，縣府也規劃民眾到馬祖自主健康管理14天後再快篩1次，嚴格防堵疫情；至於，台灣本島移工群聚問題，劉增應指示，民政處要確實掌握馬祖移工的管理措施，嚴防移工成為馬祖防疫破口。

劉增應也表示，端午節將至仍持續呼籲民眾在地過節，減少不必要的台灣馬祖往返，「不要把病毒帶回家，為了自己、為了家人也為了我們的朋友家園！」一起團結對抗疫情。

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