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    力挺華視入主52台 媒改團體：NCC應避免排頻「碎片化」

    52台空頻多時，公民參與媒體改造聯盟與媒體改造學社力挺華視入主52台，並呼籲NCC應避免52台排頻「碎片化」。（資料照，記者周敏鴻攝）

    52台空頻多時，公民參與媒體改造聯盟與媒體改造學社力挺華視入主52台，並呼籲NCC應避免52台排頻「碎片化」。（資料照，記者周敏鴻攝）

    2021/02/26 22:19

    〔記者羅綺／台北報導〕有線電視52台「空頻」多時，全台500萬有線電視收視戶權益受影響。公民參與媒體改造聯盟與媒體改造學社今日發表聲明，呼籲NCC應避免52台排頻「碎片化」，讓全體國人擁有看到公廣新聞服務的同等權利。

    媒改團體指出，NCC日前宣示增進市場競爭、消費者權益保護、內容多樣性及其他公共利益等4項處理原則，而其認為目前最符合這些處理原則的決定，就是促成公廣華視新聞頻道上架52台。

    媒改團體說明，公廣華視頻道的收視率雖非最高，但其新聞內容專業表現相對優質，不僅少有內容違規裁罰紀錄，且明確拒絕新聞置入性行銷，不會為了收視率考量而製播羶色腥內容。

    媒改團體認為，公廣集團有責任提供全時段優質新聞服務給全體國人，而全體國人也有權利要求在有線電視新聞頻道區塊看到公廣華視新聞頻道。

    目前中嘉有線電視系統已正式向NCC提出由公廣華視新聞頻道上架52頻道的申請，對此，媒改團體表示肯定與支持，「國人終於在主流新聞區塊中擁有一個來自於純商業新聞頻道之外的選擇」。

    媒改團體說，雖然公廣華視新聞頻道目前與其他商業電視台一樣有播出商業廣告，但也較一般商業台肩負更多公共價值與義務，並且近年來也在事實查核和新聞品質的把關上投入相當多努力。

    為了保障國人在有線電視新聞區塊看到公廣華視新聞，媒改團體強調，這次排頻結果不宜過度碎片化，以免徒增電視新聞市場秩序紛擾，尤其不宜任由少數商業電視集團繼續寡占目前仍具有頻道稀少性的新聞區塊。

    媒改團體呼籲，NCC應儘速通過公廣華視新聞頻道上架或移頻至52台，公廣華視新聞頻道上架52台是一個最符合公共利益的選擇，NCC有責任予以促成。

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