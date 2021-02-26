連假首日稍降溫！週六有短暫雨 午後逐漸轉晴

明天氣溫稍微下降，北部及東半部有局部短暫雨，中部、南部山區為局部暫雨後轉多雲。（記者叢昌瑾攝）

2021/02/26 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕明天（27日）受東北風影響，北部、東半部有局部暫雨，中部、南部山區也有局部暫雨，之後轉為多雲天氣，出門記得帶傘。中部以北、東北部及東部地區氣溫較涼，其他地區早晚亦涼。

中央氣象局預報，受東北風影響，明天水氣較多，北部、東半部地區有局部短暫雨，而中部地區、南部山區為局部短暫雨後轉多雲。

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溫度方面，明天北部高溫下降約3、4度，高溫約20度，東半部高溫22至24度，中南部高溫也稍降，約25至27度。低溫部分，北台灣低溫約15、16度，其他地區低溫約17至19度。

天氣風險公司指出，明天下半天到週日上午鋒面雲系逐漸遠離，預測天氣由南往北逐漸好轉，東北風也開始減弱，中北部溫度再回升。下週一白天期間天氣較好，中午可能較熱，但下波鋒面預計在晚間逐漸接近，中北部降雨機會再提高，此鋒面估計降溫幅度較大。

紫外線方面，明天台北市、新北市及基隆市為「低量級」，高雄市為「高量級」，其他地區均為「中量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，明天北部、竹苗、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏、馬祖及金門地區為「普通」等級，雲嘉南及高屏局部區域短時間可能達橘色提醒等級。

此外，明天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，海邊風浪較大，海邊活動請注意安全。

溫度方面，明天北部高溫下降約3、4度，高溫約20度，東半部高溫22至24度，中南部高溫稍降，約25至27度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天台北市、新北市及基隆市為「低量級」，高雄市為「高量級」，其他地區均為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明天北部、竹苗、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏、馬祖及金門地區為「普通」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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