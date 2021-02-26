觀音山石刻「塗鴉」揭密 竟是日軍開鑿證據

登山步道旁石塊「塗鴉」刻痕，竟是日軍開鑿見證。（記者洪臣宏攝）

2021/02/26 22:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大社區觀音山登山步道旁有塊倒地石塊，上方刻有人名及模糊字樣，一般人都以為是遊客「塗鴉」刻痕，文史工作者指出，其實刻字的人有日軍、國民政府軍及在地人士，上方還有日本國旗，是日軍開鑿天洞的證據，呼籲妥善保存。

觀音山主峰登山步道旁有塊天然沉積岩石塊，上方有3個清晰人名，還有隱約的「山東省」字樣，另有疑似日本人名的模糊痕跡，右下角則有日本國旗，最明顯的是斗大的「祝紀兄三千六百年」，讓人看了不明所以。

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文史工作者柯安正指出，石碑上刻字分別為日軍、國民政府軍及開放後遊客所刻，「祝紀兄三千六百年」是「祝紀元三千六百年」的筆誤，而這是日本紀元，和西洋不同。據查，紀元三千六百年也錯誤，應該是紀年二千六百年。

日本紀年二千六百年是西元1940年、日本昭和15年，日本政府以第一代神武天皇橿原即位之年為紀元元年，這一年介於中國七七事變與太平洋戰爭之間，日本政府動員全國大肆舉辦奉祝，殖民地台灣也有相關活動。

日軍刻字見證了開鑿及戍守天洞的歷史，日本在二戰結束前2年廣築防禦工事，防備美軍轟炸或登陸，風景區景點天洞即為戰備坑道，上方設有保衛高雄煉油廠的砲台，如今成了觀景台。

高市府觀光局下週邀柯安正等人會勘天洞，柯安正說，將建議將石塊立直並設保護措施、解說牌，讓大家了解這段二戰期間日軍及國民政府軍駐守歷史。

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