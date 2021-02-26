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    球迷有福了！台南市立棒球場螢幕將升級變大

    台南市長黃偉哲決定更新台南市立棒球場大螢幕。圖為去年統一獅「封王遊行」活動，黃偉哲跟球迷們一起比大鵬鳥勝利歡呼姿勢。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲決定更新台南市立棒球場大螢幕。圖為去年統一獅「封王遊行」活動，黃偉哲跟球迷們一起比大鵬鳥勝利歡呼姿勢。（記者洪瑞琴攝）

    2021/02/26 20:15

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於南區體育公園內的台南市立棒球場，球迷們期待有大螢幕可看，市府決定要更新了，工程經費約1300多萬元，統一獅隊將贊助380萬元，預計今年6月底前完成。

    市長黃偉哲表示，台南是棒球發展的重鎮，也是國內唯一7級棒球完整發展的城市，去年統一獅為慶祝榮獲職棒總冠軍，特別和市府合作安排一場慶祝與感恩遊行活動，過程中確實感受到球迷對職棒的熱愛與對台南的熱情，因此在亞太棒球訓練中心成棒主球場尚未完工啟用前，先把現有市立棒球場的小螢幕放大1倍，以回應球迷的期待。

    南市教育局表示，已與統一獅隊會勘評估，更換全新的全彩LED大螢幕，現有長寬各8公尺，將更新為長16公尺、寬8公尺，經費約1300至1500萬元，由市府自籌經費之外，統一獅隊也將贊助380萬元，未來完工後，將帶給球迷們不一樣的視覺享受。

    教育局表示，配合3、4月還有比賽賽程，仍使用現有的舊螢幕，預計5月施工，到時可能有幾場比賽暫時沒有大螢幕可看，預計6月底前可以更換完成，加上等到2023年，位於安南區的亞太棒球訓練中心成棒主球場完工啟用後，相信球迷又可以看到更大的螢幕，很值得期待。

    據了解，去年（2020）統一獅隊奪下中華職棒台灣大賽冠軍，也拿下隊史第10冠，去年11月14日在台南市區風光舉行「封王大遊行」，並在市立棒球場舉辦慶祝會，球迷們高喊「我要大螢幕」，更不乏網友上黃偉哲臉書留言「台南棒球場需要大螢幕」，過年後，黃偉哲即指示教育局評估籌措經費更新球場螢幕。

    去年統一獅奪冠舉辦封王遊行，黃偉哲（中）與球迷們一起迎接統一獅冠軍隊伍，相約今年再拚二連霸。（記者洪瑞琴攝）

    去年統一獅奪冠舉辦封王遊行，黃偉哲（中）與球迷們一起迎接統一獅冠軍隊伍，相約今年再拚二連霸。（記者洪瑞琴攝）

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