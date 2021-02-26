學測成績才公布 暨大附中3原生先當大學新鮮人

暨大附中幸莫羚、幸紫愛（左、中）錄取國立高雄師範大學語言與文化學士原住民專班。（暨大附中提供）

2021/02/26 22:53

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮國立暨大附中幸紫愛、幸莫羚、宋嘉琪3位同學，參加國立高雄師範大學與義守大學獨立招生考試，分別錄取高師大語言與文化學士原住民專班及義大護理系，也是繼大學特殊選才考試有6位同學榮登金榜後，又有3位同學提前成為大學新鮮人。

大學學測成績日前公布，許多考生得選擇學校、科系，以及相關備審資料而努力，但暨大附中已有幸紫愛、幸莫羚、宋嘉琪3位同學錄取大學，心情也更加篤定。

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暨大附中校長張正彥表示，這3位同學都是畢業於水里鄉民和國中的布農族原住民，幸紫愛、幸莫羚錄取高師大語言與文化學士原住民專班，宋嘉琪則錄取義大護理系。

幸紫愛、幸莫羚都是學校原青社的一員，幸紫愛擔任社長，幸莫羚則負責文宣，帶領原青社參加南投縣舞蹈賽榮獲特優，也與熱舞社、童軍社合辦多場大型活動，她們認為從社團中學習不同族群的文化之外，也提升團隊領導能力與溝通技巧，希望大學畢業後能成為族語老師，教導母語及布農族文化，回饋部落與族人。

宋嘉琪自幼受祖母照顧，在家中會貼心為長輩分裝慢性病藥物，也會陪同到醫院就診，種種過程也讓她對護理工作感到興趣，因此選擇護理系，希望日後具備專業護理技能照顧家人與部落。

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