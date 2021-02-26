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    中國暫停進口台灣鳳梨 蘇揆：不要升高到政治層次

    針對中國突然宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，行政院長蘇貞昌（中）今在立法院答詢表示，我們將此定調為檢疫議題，希望不要升高到政治層次。左為農委會主委陳吉仲，右為陸委會主委邱太三。（記者方賓照攝）

    針對中國突然宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，行政院長蘇貞昌（中）今在立法院答詢表示，我們將此定調為檢疫議題，希望不要升高到政治層次。左為農委會主委陳吉仲，右為陸委會主委邱太三。（記者方賓照攝）

    2021/02/26 17:55

    〔記者陳昀／台北報導〕中國突然宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，行政院長蘇貞昌今在立法院答詢表示，我們將此定調為檢疫議題，不要升高到政治層次，希望往好的方向走，這也是過去主張不要過度仰賴中國的原因。

    蘇貞昌表示，對方以檢疫為理由，我們就將它定調在這個層次，不要升高到政治層次，雖然也有看到中國禁止澳洲龍蝦進口，好像是政治層次問題，但仍不希望升高層次，還是跟對方多聯繫，希望往好的方向走，這也是過去我們一直主張，不要所有雞蛋放在同個籃子，不要過度仰賴中國的原因。

    國民黨立委林為洲質詢指出，中國大陸3月將不再進口台灣生鮮鳳梨，馬上影響我15億產值，南部非常緊張，去年中美貿易戰廝殺造成很大紛爭，我們也很怕突然要這樣對幹，何況生鮮產品無法囤貨，老實說我們防不勝防。

    農委會主委陳吉仲回應，昨天傍晚收到對方海關總局的信，昨晚立刻回信，並將此議題視為兩岸農產貿易、動植物防檢疫議題，是非常專業科學，希望盡快就議題討論，但目前還沒收到對岸回信，但這真的是這幾年第一次。

    林為洲表示，美國前總統川普去年也是第一次跟中國貿易戰、突然提高關稅，如果中國突然這樣發展怎麼辦？並詢問陸委會主委邱太三是否已與對岸聯繫？有沒有管道？

    邱太三回答，兩岸有農產品檢驗檢疫的合作協議，雙方主管機關可以先行溝通協調，這就由農委會負責跟對岸主管機關協調，如果後續需要陸委會協助，一定會全力協助。

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