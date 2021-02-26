元宵節別只顧吃湯圓 命理專家：提燈、鑽燈腳有助「添丁」

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，相傳夫妻在元宵節提燈籠或到花燈下鑽燈腳，祈求子嗣，有助「添丁」。（楊登嵙提供）

2021/02/26 17:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕近來變性網紅自稱「懷孕」引發高討論度，連帶讓求子話題變夯，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，今天是正月十五「上元節」，元宵節的主要慶祝活動就是迎花燈、提燈籠，相傳夫妻在元宵節提燈籠或到花燈下鑽燈腳，祈求子嗣，有助「添丁」，民眾下班後別只顧著吃元宵湯圓，可到廟宇鑽燈腳或「獻燈求丁」，助拚「好孕」到。

楊登嵙指出，正月十五也是三官大帝之天官大帝的誕辰，「三官」為上元賜福天官紫微大帝，中元赦罪地官清虛大帝，下元解厄水官洞陰大帝的合稱，全名為「三元三品三官大帝」，亦稱「三界公」，在道教中僅次於玉皇大帝的神明。

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近來網紅懷孕話題超夯，連帶讓求子討論熱度高，他說，元宵節的主要慶祝活動，就是迎花燈、提燈籠，相傳夫妻在元宵節到花燈下鑽燈腳，有助祈求子嗣，包括想在今年生男孩，可先到廟裡祈求神佛保佑生個男孩，然後婦女就在燈籠下繞一下，所謂「鑽燈腳，生男孩（諧音：卵巴）」，另因「燈」與「丁」發音相同之故。

此外，祈求的廟寺若主神是供奉三官大帝、觀世音菩薩、註生娘娘更佳，夫妻兩人可帶著燈籠，到鄰近廟裡向神祈求子嗣，將燈籠留在廟裡，代表「獻燈求丁」。

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