中國暫停進口台灣鳳梨 屏東農友：報復性質高

鳳梨即將進入產季，中國突以生物安全防範為由拒絕台灣鳳梨，農友多認為是政治問題。（記者邱芷柔攝）

2021/02/26 17:08

〔記者邱芷柔／屏東報導〕中國海關總署今發布公告從3月1日起將暫停進口台灣鳳梨，屏東縣鳳梨種植面積達3500公頃佔全國30%，居全國之冠，外銷鳳梨中有9成銷往中國，影響甚鉅，屏東農友認為，台灣農產品輸出防疫規格不斷升級，其中輸日條件最嚴格，同批鳳梨銷往日本沒問題，中國卻「突然」以生物安全防範為由，拒絕台灣鳳梨，認為報復性質高。

屏東縣高樹鄉鳳梨農洪華進說，過去出口鳳梨有9成銷往中國，每年3月至5月進入鳳梨產季，這幾天價格略漲，每台斤有13、14元，中國趁產期將至，暫停進口台灣鳳梨，對台灣影響相當大。

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「一定會滯銷！」洪華進指出，近10年來因為有中國市場幫忙消化，因此台灣鳳梨面積、產量穩定，內銷、外銷約55波，現在中國突然喊卡，滯銷可想而知。

洪華進也認為，以亞洲地區來說，日本對於檢疫是最嚴格的，台灣農民在疫病防治上做得相當充足，既能通過日本嚴格檢疫，中國檢疫絕對沒問題，無論是國際問題還是檢疫問題，都希望農委會、國台辦應該多溝通，避免過於情緒化。

屏東在地農友也透露，每當鳳梨產季就有中國禁止輸入台灣農產的傳聞，農友多心理有數，去年開始貿易商也抱持觀望態度，近來台美關係持續增溫，中國暫停進口台灣鳳梨，多認為報復性質高。

屏縣鳳梨主要產區在高樹、萬巒、內埔、長治等鄉鎮，因氣候條件適合，所產品質優良風味獨特，2019年外銷量達3萬公噸、2020年2.7萬公噸，年出口值達9億元以上，去年10月起陸續透過貿易商與中國簽訂貿易訂單，目前已經進入盛產期並開始供貨。

屏縣府表示，由於中國違反國際貿易規範，片面決定禁止輸出，令人遺憾及難以接受，希望中國不要用極少數個案，完全沒有經過協商就全面否決台灣鳳梨進口，不但違背國際貿易規範，也會讓台灣及國際間對於跟中國的經貿往來更缺乏信心。

縣府也指出，未來因應措施包括加強國內行銷，啟動加工調節，同時配合中央政策，農委會國際處3月1日起將提高運費補貼，減輕外銷業者運費壓力，同時促進外銷業者轉向其他國家市場拓銷通路。

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