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    投書境外生權益小組 印尼華語生盼來台學習

    我國目前僅開放境外學位生來台讀書，一位身在印尼的華語學生投書境外生權益小組，希望我國政府儘快開放華語生來台灣學習。（境外生權益小組提供）

    我國目前僅開放境外學位生來台讀書，一位身在印尼的華語學生投書境外生權益小組，希望我國政府儘快開放華語生來台灣學習。（境外生權益小組提供）

    2021/02/26 16:32

    〔記者林曉雲／台北報導〕我國目前僅開放境外學位生來台讀書，一位身在印尼的華語學生，投書境外生權益小組，希望我國政府儘快開放華語生來台灣學習，並以插圖表達心情和想法。

    境外生權益小組表示，一位身在印尼的華語學生投書指，他從去年4月計畫來台灣學習中文，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，我國迄未開放華語學生入境，他只能在線上課程中學習，但線上課程與實地直接學習有所差異，會受到網路連線影響，亦缺乏直接語言環境，導致他學習效果變差，盼我國政府開放華語學生來台學習。

    該印尼華語學生投書表示，他去年4月就很想回台灣繼續學習華語，到現在仍無法進入台灣，台灣教育官員建議他用網路遠距學習，但這種方法效率低下，只記得一些句子和單詞，且網路速度慢，甚至斷線，都干擾學習過程。

    這名印尼華語生表示，台灣有非常嚴格的規則和措施來防堵疫情，也已讓境外學位生到台灣學習，華語生和學位生應該被平等對待，同樣是印尼學生，學位生可以去台灣，華語生卻不能，如此措施是不公平的，希望台灣政府能儘快開放華語生入境學習。

    教育部去年10月曾表示，將視整體疫情，研擬再開放450名領有華語獎學金的境外華語生來我國讀書。對於印尼華語生的投書，教育部今日尚未回應。

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