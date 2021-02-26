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    花蓮東大門夜市稽查「二房東」 轉租價差高達5倍

    曾被經濟部封為夜市之王的花蓮東大門夜市，集結400家攤商，每攤以每月2000元向縣府承租，但近年轉租傳聞不斷。（記者王峻祺攝）

    曾被經濟部封為夜市之王的花蓮東大門夜市，集結400家攤商，每攤以每月2000元向縣府承租，但近年轉租傳聞不斷。（記者王峻祺攝）

    2021/02/26 15:57

    ［記者王峻祺／花蓮報導］春節湧入近12萬人次的花蓮知名東大門夜市，近年人氣、買氣強強滾，造就攤商違法轉租賺取租金價差事件頻傳，原1攤每月繳付租金2000元，若轉租價差可連翻5倍，攤商私下透露「二房東」就高達150攤，縣府觀光處稽查後，發現攤招不符規定約2成，將再深入認定是否違法轉租。

    曾被經濟部封為夜市之王的花蓮東大門夜市，集結400家攤商，每攤以每月2000元向縣府承租，但近年轉租傳聞不斷，有業者看準夜市商機，紛紛要求「合夥」，投機攤商更乾脆直接轉租，賺取租金價差，坐享其成。

    觀光處指出，龐大遊客量帶來的商機，讓夜市攤位一位難求，部分攤商在與縣府簽約後，再將攤位轉租給其他人，賺取租金價差，依稅務機關資料顯示，東大門夜市攤商轉租行情每月租金約1萬至1萬2000元間，是縣府租金的5倍以上，非法轉租賺取價差。

    觀光處代理處長張志翔說，經稽查發現，約有2成攤商攤招不符規定，申請銷售商品、服務與實際不符，因此認定有轉租的可能性，初步會依契約計點並限期改善，滿3點就收回使用權。

    他說，縣府考量業者營運成本，創立夜市之初設定最低租金，但不樂見成為轉租商機，未來調漲租金勢必會納入考量，並輔導業者避免以合夥、聘僱方式規避轉租行為，將持續追蹤攤招不符攤位，若查獲屬實非法轉租，就會直接撤銷使用權；倘若攤商經營困難，也可直接申請退租。

    東大門福町夜市主委黃家明說，攤商競爭大，確實有業者以合夥方式分擔營運成本，建議縣府可輔導合夥攤商合法化，創造雙贏局面，並也樂見縣府微調租金，用來提升夜市整體軟硬體設備。

    東大門夜市榮譽主委林文松說，除轉租外，也有部分轉租業者向遊客「敲竹槓」，讓管委會屢屢收到消費糾紛投訴，期望縣府的稽查，能有效嚇阻「剝皮店」的產生，讓夜市的消費環境更好。

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