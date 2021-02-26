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    元宵變天！下午起鋒面來襲轉有雨 明天連假首日溼涼

    中央氣象局指出，今天（26日）白天各地多雲，但下午起鋒面通過，中部以北、東半部降雨機率上升。（資料照）

    中央氣象局指出，今天（26日）白天各地多雲，但下午起鋒面通過，中部以北、東半部降雨機率上升。（資料照）

    2021/02/26 07:00

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（26日）是元宵節，中央氣象局指出，今白天各地多雲，但下午起鋒面通過，中部以北、東半部降雨機率上升。此外，北部地區從昨天開始空氣污染物濃度較高，今天持續亮紅色警示。

    氣象局表示，今天白天水氣逐漸增加，上午北台灣山區有些零星降雨發生，大部分地區雲量稍多，還可見陽光，高溫可達27度以上，但下午起鋒面逐漸接近並通過，隨後東北季風增強，越晚在中部以北、東半部、南部山區的降雨機率會上升，北台灣的短暫雨現象較明顯，夜間及清晨各地低溫15至19度。

    氣象局預估，週六（27日）東北季風增強，水氣增多，清晨鋒面通過時北部地區降雨明顯，東半部地區及中南部山區也有局部降雨，其他地區雲量增多，後續逐漸轉成迎鋒面降雨的形式，雲量偏多下，其他區域偶爾有些飄雨，但中南部水氣會逐漸減少。

    溫度方面，北台灣天氣轉涼，高溫降到20、21度左右，其他地區高溫變化不大，至於低溫部分在中部以北及東北部地區約14至16度，其他地區17至19度。

    週日、下週一（28日、3月1日）東北季風減弱，氣溫回升，水氣明顯減少，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區仍有零星降雨。

    空氣品質方面，昨日（25日）竹苗沿海地區受背風渦旋影響，將污染物往北傳輸，致北部地區污染物濃度較高，今天（26日）宜蘭及花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部空品區為「紅色警示」等級。

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    17 - 28 18 - 29 20 - 28 20 - 28

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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