為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    貓奴陳其邁探班高捷貓站長「蜜柑」 寫信邀小英總統一起來

    陳其邁以貓站長「蜜柑」專屬的明信片寫給同是貓奴的小英總統，邀她下次一起來探班。（記者許麗娟攝）

    陳其邁以貓站長「蜜柑」專屬的明信片寫給同是貓奴的小英總統，邀她下次一起來探班。（記者許麗娟攝）

    2021/02/25 20:11

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄捷運橋頭糖廠站有一隻高人氣的貓站長「蜜柑」，身為貓奴的高雄市長陳其邁，在228連假前夕特別前往探班，一看到「蜜柑」的萌樣，童心大起逗弄牠，還開玩笑地說：「以後這種行程應該多排一點。」

    原是流浪貓的貓站長「蜜柑」今年4月將滿1歲，去年在高捷橋糖站認養及悉心照護後，從原本體弱多病到現在長得圓滾滾的模樣非常討喜，高捷不僅為牠打造了一個4層樓的大型貓屋，還為牠安排「執勤」時間和休假日，非執勤時，就會在站長室內休息，站內也找來藝術家打造成貓村花園，成為熱門的打卡景點，高捷公司總經理張修齊說，自從「蜜柑」來了之後，許多民眾都特地來看牠，平均每天為橋糖站多帶來近200名乘客。

    市長陳其邁在大年初一晚上，看到高捷值班小編發了一則蜜柑站長領紅包的貼文，有感於假期時高捷同仁輪班為民眾服務，特地留言為蜜柑及高捷同仁加油打氣，今天則實現承諾來探望「蜜柑」，並發放開運紅包給工作人員。

    家裡養了「小米」和「MUJI」2隻貓的陳其邁，在家就是鏟屎官，遇見「蜜柑」也餵了牠吃肉泥，高捷董事長楊岳崑特別送貓站長「蜜柑」的專屬明信片給陳其邁，陳其邁當場寫給同是貓奴的小英總統，邀她有機會一起來。

    高雄市長陳其邁到高雄捷運橋頭糖廠站，探班貓站長「蜜柑」。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁到高雄捷運橋頭糖廠站，探班貓站長「蜜柑」。（記者許麗娟攝）

    貓站長「蜜柑」在執勤時，也會偷懶的窩在自己的窩內打盹。（記者許麗娟攝）

    貓站長「蜜柑」在執勤時，也會偷懶的窩在自己的窩內打盹。（記者許麗娟攝）

    高捷橋頭糖廠站內由藝術家打造的3D透明貓屋裝置，讓陳其邁忍不住想摸摸柱子上的貓。（記者許麗娟攝）

    高捷橋頭糖廠站內由藝術家打造的3D透明貓屋裝置，讓陳其邁忍不住想摸摸柱子上的貓。（記者許麗娟攝）

    愛貓的陳其邁逗弄貓站長「蜜柑」。（記者許麗娟攝）

    愛貓的陳其邁逗弄貓站長「蜜柑」。（記者許麗娟攝）

    高捷橋頭糖廠站內打造了貓站長「蜜柑」的貓屋及貓村藝術裝置。（記者許麗娟攝）

    高捷橋頭糖廠站內打造了貓站長「蜜柑」的貓屋及貓村藝術裝置。（記者許麗娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    快融化了！美拆彈小組緊張處理可疑行李 一打開是6隻可愛小貓
    2021/02/21 10:23

    快融化了！美拆彈小組緊張處理可疑行李 一打開是6隻可愛小貓
    艾莎現蹤？貓咪被冰封在樹幹中央 詭異影片曝光
    2021/02/19 15:51

    艾莎現蹤？貓咪被冰封在樹幹中央 詭異影片曝光
    最可愛的翻車事故！掃地機器人搖貓下車 脫離魔爪
    2021/02/17 19:30

    最可愛的翻車事故！掃地機器人搖貓下車 脫離魔爪
    學霸貓貓是你？打開動物書露出超專注眼神
    2021/02/09 17:30

    學霸貓貓是你？打開動物書露出超專注眼神
    先吃我兩拳啦！ 超派貓咪不講武德 對往來路人先揍再說
    2021/02/01 19:30

    先吃我兩拳啦！ 超派貓咪不講武德 對往來路人先揍再說
    日本貓站長月曆加入「碎碎念心聲」 粉絲直呼：超可愛！
    2018/09/29 18:47

    日本貓站長月曆加入「碎碎念心聲」 粉絲直呼：超可愛！
    生活今日熱門
    疫情衝擊仍維持營運、服務品質 華航獲航空業奧斯卡獎
    2021/02/25 13:19

    疫情衝擊仍維持營運、服務品質 華航獲航空業奧斯卡獎

    本報「邁向雙語國家論壇」// 台灣要把握再全球化契機推動
    2021/02/25 05:30

    本報「邁向雙語國家論壇」// 台灣要把握再全球化契機推動

    健保部分負擔新制 5月底上路
    2021/02/25 05:30

    健保部分負擔新制 5月底上路

    海端站道班員2死1傷 台鐵職安小組列5重點清查／維修車實習駕駛、隨車指導員各10萬元交保候傳
    2021/02/25 05:30

    海端站道班員2死1傷 台鐵職安小組列5重點清查／維修車實習駕駛、隨車指導員各10萬元交…

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播