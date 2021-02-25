貓奴陳其邁探班高捷貓站長「蜜柑」 寫信邀小英總統一起來

陳其邁以貓站長「蜜柑」專屬的明信片寫給同是貓奴的小英總統，邀她下次一起來探班。（記者許麗娟攝）

2021/02/25 20:11

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄捷運橋頭糖廠站有一隻高人氣的貓站長「蜜柑」，身為貓奴的高雄市長陳其邁，在228連假前夕特別前往探班，一看到「蜜柑」的萌樣，童心大起逗弄牠，還開玩笑地說：「以後這種行程應該多排一點。」

原是流浪貓的貓站長「蜜柑」今年4月將滿1歲，去年在高捷橋糖站認養及悉心照護後，從原本體弱多病到現在長得圓滾滾的模樣非常討喜，高捷不僅為牠打造了一個4層樓的大型貓屋，還為牠安排「執勤」時間和休假日，非執勤時，就會在站長室內休息，站內也找來藝術家打造成貓村花園，成為熱門的打卡景點，高捷公司總經理張修齊說，自從「蜜柑」來了之後，許多民眾都特地來看牠，平均每天為橋糖站多帶來近200名乘客。

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市長陳其邁在大年初一晚上，看到高捷值班小編發了一則蜜柑站長領紅包的貼文，有感於假期時高捷同仁輪班為民眾服務，特地留言為蜜柑及高捷同仁加油打氣，今天則實現承諾來探望「蜜柑」，並發放開運紅包給工作人員。

家裡養了「小米」和「MUJI」2隻貓的陳其邁，在家就是鏟屎官，遇見「蜜柑」也餵了牠吃肉泥，高捷董事長楊岳崑特別送貓站長「蜜柑」的專屬明信片給陳其邁，陳其邁當場寫給同是貓奴的小英總統，邀她有機會一起來。

高雄市長陳其邁到高雄捷運橋頭糖廠站，探班貓站長「蜜柑」。（記者許麗娟攝）

貓站長「蜜柑」在執勤時，也會偷懶的窩在自己的窩內打盹。（記者許麗娟攝）

高捷橋頭糖廠站內由藝術家打造的3D透明貓屋裝置，讓陳其邁忍不住想摸摸柱子上的貓。（記者許麗娟攝）

愛貓的陳其邁逗弄貓站長「蜜柑」。（記者許麗娟攝）

高捷橋頭糖廠站內打造了貓站長「蜜柑」的貓屋及貓村藝術裝置。（記者許麗娟攝）

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