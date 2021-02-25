超厲害！她巧手製「鬼滅湯圓」 作法曝光網喊：別讓我小孩看到

網友製作「鬼滅湯圓」，讓不少人相當讚嘆。（圖取自臉書社團「廚藝公社」）

2021/02/25 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本動漫《鬼滅之刃》受到不少大小朋友喜愛，而就有網友將《鬼滅》與明（26）日登場的元宵節結合，製作出「鬼滅湯圓」，精美的成品讓不少人看了都相當讚嘆，就連網友本人都捨不得自己孩子太快吃完。

網友在臉書社團「廚藝公社」中貼出自己製作的「鬼滅元宵」，精美的成品讓不少人都直呼實在是太過厲害了。她也不吝嗇的向大家分享做法，只要在100公克的糯米粉中加入80公克的水，接著揉成糯米糰後，取下一小塊先丟入水中煮成「粿粹」，再拿出來和原來的麵糰一起揉，之後邊揉邊加粉，直到麵團不黏手為止。

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之後再將麵團分成多塊，用以染成不同顏色作為裝飾，後將染色後的麵糰擀平後，用模具壓出形狀，再切下需要的部分，接著將所有部位用水拼貼起來丟下水煮就完成了。原PO也透露，之所以需要先煮一塊「粿粹」，是因為這樣煮出來的湯圓會比較有嚼勁，更提醒大家，「如果沒有要現煮的話先用保鮮膜包著放進冷凍庫」，以利保存。

原PO事後也說道，在今天早上煮給孩子們品嘗後，孩子們都說不忍心吃，就連她也捨不得孩子們一口就吃下。網友們在看到成品後更紛紛讚嘆，「這個太犯規了啦」、「捨不得咬一口」、「也太可愛了吧」、「這則要刪掉，不能讓我的小孩看到」、「太有巧思」。

網友製作「鬼滅湯圓」，讓不少人相當讚嘆。（圖取自臉書社團「廚藝公社」）

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