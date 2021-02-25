鬧元宵記得帶傘！週五北東午後轉濕涼 天氣不穩到週六

明天元宵節下半天有鋒面接近，中部以北、東半部、南部山區越晚降雨機率越高。（資料照）

2021/02/25 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕明天（26日）就是元宵節，大部分地區雲量稍多，還是可見陽光，高溫和今天相差無幾，但下午會有鋒面接近，越晚降雨機率越高，尤其北台灣短暫雨現象較為明顯。

中央氣象局預報，明天白天水氣逐漸增加，上午在北台灣山區會有零星降雨，大部分地區雲量稍多，還可見陽光。但下午會有鋒面接近並通過，隨後東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區越晚降雨機率越高，北台灣短暫雨現象較明顯，請民眾出門記得攜帶雨具。

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溫度方面，明天白天高溫和今天類似，大多在27度以上，但後天（27日）北台灣高溫部分會和這幾天有較大落差，預計會降至20度上下。

另外天氣風險公司表示，元宵節之後緊接就是228連假，預期週六當天鋒面會逐漸遠離，中部地區的天氣在週六下半天會慢慢回穩，北部則要等到週日（28日）白天，但下週一（3月1日）華南雲雨帶恐再東移，3月2日受到東北季風及雲雨帶影響，北部將再轉為陰雨的天氣。

空品方面，據行政院環保署空品監測網指出，26日宜蘭及花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部空品區為「紅色警示」等級。

紫外線方面，明天各地大多為「中量級」。

氣象局也提醒，明天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊及行車安全

氣溫方面，明天白天高溫和今天類似，大多在27度以上。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天各地指數大多為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空品方面，明天西半部空氣品不佳，北部為紅色警示。（圖擷取自行政院環保署）

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