中捷「小綠綠」商品即日起在文心森林公園、南屯、大慶及烏日４站開設「分店」，以自動販賣機方向營業（台中捷運公司提供）

2021/02/25 23:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕深受民眾喜愛的台中捷運「小綠綠福利社」，今（25）日起在文心森林公園站、南屯站、大慶站及烏日站開設「分店」，以自動販賣機販售捷運周邊商品，包括首次曝光、販賣機獨賣的磁鐵及環保吸管組。台中捷運公司表示，未來18個車站都會設置自動販賣機，方便粉絲就近購買。

中捷公司表示，「小綠綠」是台中捷運綠線全自動無人駕駛列車，台中捷運公司將列車擬人化，使小綠綠成為台灣第一，也是唯一將列車擬人化的角色，並開發多項周邊商品，先前試營運期間及跨年在車站開設小綠綠福利社販售。

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中捷公司表示，試營運暫停後，許多粉絲除留言希望早日通車，也敲碗表示「希望不用等到試營運就能把小綠綠帶回家」、「希望能更方便的買到小綠綠周邊商品」。

台中捷運公司表示，因此規劃逐步在18個車站設置自動販賣機，首波登場的是文心森林公園站、南屯站、大慶站及烏日站。

中捷公司指出，南屯站自動販賣機設在車站外，24小時不打烊，今日開張就有民眾搶先使用；另外，文心森林公園及南屯站規劃打造成網美拍照點，預計3月中旬還會有小綠綠裝置物登場，供粉絲拍照打卡。

中捷公司指出，自動販賣機商品眾多，有迴力車、訂書機、超輕量自動傘、中捷晴天傘、文具組、卡套等小綠綠商品，以及首次曝光、販賣機獨賣的磁鐵、環保吸管組，此外，也買得到零食及飲料，歡迎民眾前往選購。

中捷「小綠綠」商品即日起在文心森林公園、南屯、大慶及烏日４站開設「分店」，以自動販賣機方向營業（台中捷運公司提供）

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