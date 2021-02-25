為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    疫情影響北市去年消費申訴案件量創新高 網購、外送佔大宗

    去年國內爆發武漢肺炎疫情，不少人減少外出，也讓網購、外送等宅經濟起飛。（路透）

    去年國內爆發武漢肺炎疫情，不少人減少外出，也讓網購、外送等宅經濟起飛。（路透）

    2021/02/25 12:00

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市法務局今天公布109年度台北市受理消費申訴案件統計結果，共有1萬9669件，比前一年度暴增6120件，更創歷史新高。消保官分析，消費暴增原因多與疫情有關，其中又以網購、運輸類、運動健身類位居前3名。

    去年國內爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，不少人減少外出，也讓宅經濟起飛，相關消費申訴案也增加。法務局統計，去年消費申訴案件數排行第1名類型是「網路電視購物類」，共有2601件，比108年總數1968件，增加約32%，常見網購爭議是商品瑕疵、退換貨等。網路電視購物申訴又以樂購蝦皮有限公司居冠，去年共有584件，比108年的305件大幅成長。

    去年消費申訴案件數排行榜第2名類型則是為「運輸類」，共1636件，比108年的609件增加為2.7倍，由於去年過外疫情讓航空大幅減班或取消航班，衍生出機票取消及退費等相關爭議。

    此外，「運輸類」中的「美食外送平台」消費爭議大幅增加，消保官楊麗萍表示，去年受疫情影響，APP美食外送服務需求增加，消費爭議也增加，常有民眾反映訂單遭扣款卻沒拿到食物、或是食物送達的時間有延誤，去年運輸類「運輸類」消費申訴，又以富胖達（foodpanda）股份有限公司296件最多。

    去年消費申訴案件數排行榜第3名類型是「運動健身類」，109年度共有1554件，比108年的413件成長為3.8倍。楊麗萍說，疫情期間不少消費者不想到密閉空間運動，因此出現要求會籍暫停、終止教練課程、請求退費等狀況，且去年HadesFit海帝斯健身俱樂部、輕適能運動空間（Light Fitness）、Venus Fitness健身房、BioFit健身房等多家中小型健身業者都無預警倒閉，也衍生大量消費爭議。案件數以香港商世界健身事業有限公司299件蟬聯首位。

    去年消費申訴案件數排行榜第4、5名分別是「線上遊戲類」（1057件）、「旅遊類」（886件）。遊戲類常見爭議包括帳號被盜用、停權、系統設備維修故障、抽獎爭議及退費爭議等。「旅遊類」同樣是受疫情影響，讓消費者原排定旅遊行程延期或取消，因此衍生退費等爭議。

    「蛙蛙文創有限有限公司」在疫情期間大量販售醫療口罩，卻遲延出貨，客服處理及後續退款進度不佳，成為去年被申訴最多單一業者，去年被申訴679件。

    法務局表示，這個案件受害消費者眾多，至今全國消費爭議超過2000件，若加上今年申訴，北市府已受理超過千件，法務局表示，今年1月下旬起已陸續分批召開多場大型調解會議，協助消費者與蛙蛙文創溝通。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情趨緩 新竹縣3月起全面恢復舉辦大型活動、室內人數解限
    2021/02/25 11:57

    疫情趨緩 新竹縣3月起全面恢復舉辦大型活動、室內人數解限
    紐約出現新變種快速蔓延！ 研究：恐衝擊疫苗效力
    2021/02/25 11:46

    紐約出現新變種快速蔓延！ 研究：恐衝擊疫苗效力
    居檢機組員出房門投販賣機回不來 民航局證實有「個位數違規」
    2021/02/25 11:23

    居檢機組員出房門投販賣機回不來 民航局證實有「個位數違規」
    日本昨增921例、69死 專家示警︰歡送會、賞花季將至不可輕忽
    2021/02/25 10:27

    日本昨增921例、69死 專家示警︰歡送會、賞花季將至不可輕忽
    生活今日熱門
    女牙助幫男患者擦嘴惹火人妻！ 網歪樓：跪求診所名稱
    2021/02/24 12:35

    女牙助幫男患者擦嘴惹火人妻！ 網歪樓：跪求診所名稱

    以色列接種率近5成 疫苗證實可阻斷武漢肺炎傳播
    2021/02/24 14:01

    以色列接種率近5成 疫苗證實可阻斷武漢肺炎傳播

    虎尾高中學測成績出爐 2人4科滿級分
    2021/02/24 12:25

    虎尾高中學測成績出爐 2人4科滿級分

    屏東縣民公園推免費週末「日落劇場」 228連假起登場
    2021/02/24 12:26

    屏東縣民公園推免費週末「日落劇場」 228連假起登場

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播