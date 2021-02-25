疫情影響北市去年消費申訴案件量創新高 網購、外送佔大宗

去年國內爆發武漢肺炎疫情，不少人減少外出，也讓網購、外送等宅經濟起飛。（路透）

2021/02/25 12:00

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市法務局今天公布109年度台北市受理消費申訴案件統計結果，共有1萬9669件，比前一年度暴增6120件，更創歷史新高。消保官分析，消費暴增原因多與疫情有關，其中又以網購、運輸類、運動健身類位居前3名。

去年國內爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，不少人減少外出，也讓宅經濟起飛，相關消費申訴案也增加。法務局統計，去年消費申訴案件數排行第1名類型是「網路電視購物類」，共有2601件，比108年總數1968件，增加約32%，常見網購爭議是商品瑕疵、退換貨等。網路電視購物申訴又以樂購蝦皮有限公司居冠，去年共有584件，比108年的305件大幅成長。

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去年消費申訴案件數排行榜第2名類型則是為「運輸類」，共1636件，比108年的609件增加為2.7倍，由於去年過外疫情讓航空大幅減班或取消航班，衍生出機票取消及退費等相關爭議。

此外，「運輸類」中的「美食外送平台」消費爭議大幅增加，消保官楊麗萍表示，去年受疫情影響，APP美食外送服務需求增加，消費爭議也增加，常有民眾反映訂單遭扣款卻沒拿到食物、或是食物送達的時間有延誤，去年運輸類「運輸類」消費申訴，又以富胖達（foodpanda）股份有限公司296件最多。

去年消費申訴案件數排行榜第3名類型是「運動健身類」，109年度共有1554件，比108年的413件成長為3.8倍。楊麗萍說，疫情期間不少消費者不想到密閉空間運動，因此出現要求會籍暫停、終止教練課程、請求退費等狀況，且去年HadesFit海帝斯健身俱樂部、輕適能運動空間（Light Fitness）、Venus Fitness健身房、BioFit健身房等多家中小型健身業者都無預警倒閉，也衍生大量消費爭議。案件數以香港商世界健身事業有限公司299件蟬聯首位。

去年消費申訴案件數排行榜第4、5名分別是「線上遊戲類」（1057件）、「旅遊類」（886件）。遊戲類常見爭議包括帳號被盜用、停權、系統設備維修故障、抽獎爭議及退費爭議等。「旅遊類」同樣是受疫情影響，讓消費者原排定旅遊行程延期或取消，因此衍生退費等爭議。

「蛙蛙文創有限有限公司」在疫情期間大量販售醫療口罩，卻遲延出貨，客服處理及後續退款進度不佳，成為去年被申訴最多單一業者，去年被申訴679件。

法務局表示，這個案件受害消費者眾多，至今全國消費爭議超過2000件，若加上今年申訴，北市府已受理超過千件，法務局表示，今年1月下旬起已陸續分批召開多場大型調解會議，協助消費者與蛙蛙文創溝通。

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