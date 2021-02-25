為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北港滯洪池抽水站開工 可改善5000公頃農地淹水

    北港滯洪池抽水站開工，可改善5000公頃農地淹水狀況。（記者詹士弘攝）

    北港滯洪池抽水站開工，可改善5000公頃農地淹水狀況。（記者詹士弘攝）

    2021/02/25 11:28

    〔記者詹士弘／雲林報導〕水利署為改善北港及水林區域淹水問題，已斥資3.4億元改善新街及土間厝排水，興建北港滯洪池，雲林縣府再向中央爭取6500萬元，興建北港滯洪池抽水站，360個日曆天後完工，未來搭配北港滯洪池，預期可改善易淹水農地面積達5000公頃。

    雲林縣府水利處表示，新街大排雖靠近北港地勢較高，排水較不受潮位影響，但新街大排匯入北港溪，每逢颱風豪雨北港溪水位高漲時，出口閘門關閉使內水排出困難，常導致鄰近北港及水林等地積水成災，所以縣府才開闢北港滯洪池以解決區域排水問題。

    北港滯洪池可蓄水133萬噸，預計今年5月底完工，第二期工程包括興建抽水站及滯洪池右池，縣府爭取到前瞻建設6500萬元經費補助興建新的抽水站，每秒可抽排5噸洪水，可強化滯洪池功能及減輕周邊淹水狀況。

    水利署第五河川局長張庭華表示，抽水站完工後，滯洪池高0.5到2.5公尺的呆水位，未來在汛期大水來襲前，可透過抽水站排水降低水位，增加滯洪池的蓄洪能量，在大雨來時，也可增加排水的速度。

    張庭華說，北港滯洪池不單僅有水利設施，水利署還會進行環境景觀營造及水岸生態營造，不只有防洪功能，也是民眾遊憩環境，未來還計畫將濁幹線的灌溉迴歸水引到滯洪池，讓水資源利用更加充分。

    雲林縣長張麗善則表示，地方反映新街大排末端抽水站的前池太小，只有9分地，但抽水機具卻有5座，恐無法充分發揮排水功能，希望五河局張局長能協助改善。

    北港滯洪池抽水站開工，可改善5000公頃農地淹水狀況。（記者詹士弘攝）

    北港滯洪池抽水站開工，可改善5000公頃農地淹水狀況。（記者詹士弘攝）

    北港滯洪池抽水站開工，可改善5000公頃農地淹水狀況。（記者詹士弘翻攝）

    北港滯洪池抽水站開工，可改善5000公頃農地淹水狀況。（記者詹士弘翻攝）

    北港滯洪池可蓄洪133萬噸。（記者詹士弘攝）

    北港滯洪池可蓄洪133萬噸。（記者詹士弘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    典寶溪D區滯洪池加入太陽光電 林欽榮：綠電將成國際招商利器
    2021/02/18 14:06

    典寶溪D區滯洪池加入太陽光電 林欽榮：綠電將成國際招商利器
    全國首創魚塭調節APP 33公頃滯洪量16.5萬頓
    2021/01/26 22:16

    全國首創魚塭調節APP 33公頃滯洪量16.5萬頓
    龍燈公園滯洪池動土 可望緩解員林市淹水
    2020/12/30 21:47

    龍燈公園滯洪池動土 可望緩解員林市淹水
    拒絕種電！北港滯洪池發包在即 地方反彈
    2019/02/27 21:34

    拒絕種電！北港滯洪池發包在即 地方反彈
    生活今日熱門
    女牙助幫男患者擦嘴惹火人妻！ 網歪樓：跪求診所名稱
    2021/02/24 12:35

    女牙助幫男患者擦嘴惹火人妻！ 網歪樓：跪求診所名稱

    以色列接種率近5成 疫苗證實可阻斷武漢肺炎傳播
    2021/02/24 14:01

    以色列接種率近5成 疫苗證實可阻斷武漢肺炎傳播

    虎尾高中學測成績出爐 2人4科滿級分
    2021/02/24 12:25

    虎尾高中學測成績出爐 2人4科滿級分

    屏東縣民公園推免費週末「日落劇場」 228連假起登場
    2021/02/24 12:26

    屏東縣民公園推免費週末「日落劇場」 228連假起登場

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播