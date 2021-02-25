北港滯洪池抽水站開工 可改善5000公頃農地淹水

北港滯洪池抽水站開工，可改善5000公頃農地淹水狀況。（記者詹士弘攝）

2021/02/25 11:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕水利署為改善北港及水林區域淹水問題，已斥資3.4億元改善新街及土間厝排水，興建北港滯洪池，雲林縣府再向中央爭取6500萬元，興建北港滯洪池抽水站，360個日曆天後完工，未來搭配北港滯洪池，預期可改善易淹水農地面積達5000公頃。

雲林縣府水利處表示，新街大排雖靠近北港地勢較高，排水較不受潮位影響，但新街大排匯入北港溪，每逢颱風豪雨北港溪水位高漲時，出口閘門關閉使內水排出困難，常導致鄰近北港及水林等地積水成災，所以縣府才開闢北港滯洪池以解決區域排水問題。

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北港滯洪池可蓄水133萬噸，預計今年5月底完工，第二期工程包括興建抽水站及滯洪池右池，縣府爭取到前瞻建設6500萬元經費補助興建新的抽水站，每秒可抽排5噸洪水，可強化滯洪池功能及減輕周邊淹水狀況。

水利署第五河川局長張庭華表示，抽水站完工後，滯洪池高0.5到2.5公尺的呆水位，未來在汛期大水來襲前，可透過抽水站排水降低水位，增加滯洪池的蓄洪能量，在大雨來時，也可增加排水的速度。

張庭華說，北港滯洪池不單僅有水利設施，水利署還會進行環境景觀營造及水岸生態營造，不只有防洪功能，也是民眾遊憩環境，未來還計畫將濁幹線的灌溉迴歸水引到滯洪池，讓水資源利用更加充分。

雲林縣長張麗善則表示，地方反映新街大排末端抽水站的前池太小，只有9分地，但抽水機具卻有5座，恐無法充分發揮排水功能，希望五河局張局長能協助改善。

北港滯洪池抽水站開工，可改善5000公頃農地淹水狀況。（記者詹士弘攝）

北港滯洪池抽水站開工，可改善5000公頃農地淹水狀況。（記者詹士弘翻攝）

北港滯洪池可蓄洪133萬噸。（記者詹士弘攝）

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