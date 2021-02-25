為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    看圖秒懂 3月2日起台南萬代橋替代路要用3年

    南市府展開萬代橋橋梁主體改善工程，臨時便橋替代道路（紅色箭頭所指）將自3月2日起啟用。（南市交通局提供）

    南市府展開萬代橋橋梁主體改善工程，臨時便橋替代道路（紅色箭頭所指）將自3月2日起啟用。（南市交通局提供）

    2021/02/25 10:59

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合三爺溪拓寬整治工程，台南市府將進行萬代橋橋梁主體改善工程，行經仁德交流道的民眾，將於3月2日起改由從原橋梁旁的臨時鋼便橋通行，預計使用3年。

    因該處有仁德交流道匝口，車流頻繁，南市交通局已規劃萬代橋南北兩側的替代道路分散車流，沿途都有指引牌面引導，籲請民眾配合，避開壅塞時段。

    為改善三爺宮溪水患問題，市府斥資3.7億元改建仁德交流道下方的萬代橋，市長黃偉哲非常重視施工期間周邊地區的交通問題，指示妥善規劃施工期間的交通維持、疏導、改道等措施，將交通衝擊降至最低。

    交通局局長王銘德說，萬代橋是進入台南市區、國道一的重要道路，為減少施工期間對民眾造成的不便，在交通維持計畫中，於原橋梁旁設置臨時鋼便橋供通行，以減少對民眾的影響。

    萬代橋主要改道動線為原橋梁旁的臨時鋼便橋，不須特別繞行，但為紓解現有仁德區中山路的車流，亦規劃北側的土庫路、裕農路，南側的中正路二段、民安路、及自由路等為主要替代道路，另規劃文華路、裕信路為次要替代道路，連續假期將在重要路口增派交管人員駐點指揮行駛。

    交通局強調，將會密切監測，並配合車流流量及樣態機動調整路口紅綠燈時制，希望透過這些配套，盡量避免造成工區及臨近道路壅塞，後續隨時檢視各項交維措施的情況進行調整，將施工所造成交通衝擊降至最低。

    南市工務局表示，萬代橋工程提早完成臨時鋼便橋及管線設施遷移作業，因此提前展開主體改善工程，整體工程預計3年。

    南市府展開萬代橋橋梁主體改善工程，臨時便橋替代道路將自3月2日起啟用。（南市交通局提供）

    南市府展開萬代橋橋梁主體改善工程，臨時便橋替代道路將自3月2日起啟用。（南市交通局提供）

    萬代橋臨時便橋替代道路將自3月2日起啟用，估計使用3年。（南市工務局提供）

    萬代橋臨時便橋替代道路將自3月2日起啟用，估計使用3年。（南市工務局提供）

    萬代橋橋梁主體改善工程展開，行經仁德交流道的民眾，將於3月2日起改道通行。（記者洪瑞琴攝）

    萬代橋橋梁主體改善工程展開，行經仁德交流道的民眾，將於3月2日起改道通行。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    注意！便橋搭設順利 3.7億台南仁德萬代橋重建將提前改道
    2021/02/19 16:44

    注意！便橋搭設順利 3.7億台南仁德萬代橋重建將提前改道
    改善淹水問題 台南仁德萬代橋改建要3年、替代道路3月通行
    2021/01/19 11:05

    改善淹水問題 台南仁德萬代橋改建要3年、替代道路3月通行
    拆除？三爺溪瓶頸段整治 國道墩柱保護島存廢掀論
    2020/10/12 21:07

    拆除？三爺溪瓶頸段整治 國道墩柱保護島存廢掀論
    歷經5度流標終於發包 台南仁德萬代橋改建案動土
    2020/08/05 12:43

    歷經5度流標終於發包 台南仁德萬代橋改建案動土
    生活今日熱門
    女牙助幫男患者擦嘴惹火人妻！ 網歪樓：跪求診所名稱
    2021/02/24 12:35

    女牙助幫男患者擦嘴惹火人妻！ 網歪樓：跪求診所名稱

    以色列接種率近5成 疫苗證實可阻斷武漢肺炎傳播
    2021/02/24 14:01

    以色列接種率近5成 疫苗證實可阻斷武漢肺炎傳播

    虎尾高中學測成績出爐 2人4科滿級分
    2021/02/24 12:25

    虎尾高中學測成績出爐 2人4科滿級分

    屏東縣民公園推免費週末「日落劇場」 228連假起登場
    2021/02/24 12:26

    屏東縣民公園推免費週末「日落劇場」 228連假起登場

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播