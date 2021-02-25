看圖秒懂 3月2日起台南萬代橋替代路要用3年

南市府展開萬代橋橋梁主體改善工程，臨時便橋替代道路（紅色箭頭所指）將自3月2日起啟用。（南市交通局提供）

2021/02/25 10:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合三爺溪拓寬整治工程，台南市府將進行萬代橋橋梁主體改善工程，行經仁德交流道的民眾，將於3月2日起改由從原橋梁旁的臨時鋼便橋通行，預計使用3年。

因該處有仁德交流道匝口，車流頻繁，南市交通局已規劃萬代橋南北兩側的替代道路分散車流，沿途都有指引牌面引導，籲請民眾配合，避開壅塞時段。

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為改善三爺宮溪水患問題，市府斥資3.7億元改建仁德交流道下方的萬代橋，市長黃偉哲非常重視施工期間周邊地區的交通問題，指示妥善規劃施工期間的交通維持、疏導、改道等措施，將交通衝擊降至最低。

交通局局長王銘德說，萬代橋是進入台南市區、國道一的重要道路，為減少施工期間對民眾造成的不便，在交通維持計畫中，於原橋梁旁設置臨時鋼便橋供通行，以減少對民眾的影響。

萬代橋主要改道動線為原橋梁旁的臨時鋼便橋，不須特別繞行，但為紓解現有仁德區中山路的車流，亦規劃北側的土庫路、裕農路，南側的中正路二段、民安路、及自由路等為主要替代道路，另規劃文華路、裕信路為次要替代道路，連續假期將在重要路口增派交管人員駐點指揮行駛。

交通局強調，將會密切監測，並配合車流流量及樣態機動調整路口紅綠燈時制，希望透過這些配套，盡量避免造成工區及臨近道路壅塞，後續隨時檢視各項交維措施的情況進行調整，將施工所造成交通衝擊降至最低。

南市工務局表示，萬代橋工程提早完成臨時鋼便橋及管線設施遷移作業，因此提前展開主體改善工程，整體工程預計3年。

南市府展開萬代橋橋梁主體改善工程，臨時便橋替代道路將自3月2日起啟用。（南市交通局提供）

萬代橋臨時便橋替代道路將自3月2日起啟用，估計使用3年。（南市工務局提供）

萬代橋橋梁主體改善工程展開，行經仁德交流道的民眾，將於3月2日起改道通行。（記者洪瑞琴攝）

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