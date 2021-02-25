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    雲林元宵小提燈「牛年有餘」 造型獨特引討論

    雲林縣元宵小提燈造型與往年的生宵提燈不太一樣，有人戲稱像牛魔王，下頭掛著條魚，是有餘還是多餘，見人見智。（記者詹士弘攝）

    雲林縣元宵小提燈造型與往年的生宵提燈不太一樣，有人戲稱像牛魔王，下頭掛著條魚，是有餘還是多餘，見人見智。（記者詹士弘攝）

    2021/02/25 08:39

    〔記者詹士弘／雲林報導〕元宵節即將到來，雲林縣府為迎接佳節，不免俗製作小提燈要送給民眾，今年設計的小提燈下方還帶條「魚」，取其諧音「牛年有餘」，想要討吉祥，但因造形獨特，一條大魚顯得有點多餘，也意外引起大家討論，產生預期外的宣傳效果。

    「這是牛魔王嗎？」「是火牛陣的憤怒牛吧！」「是北海小英雄吧！」看見雲林縣今年的元宵小提燈造型，每個人都有不同看法；今年的牛年燈籠設計四四方方，與一般的牛型造型的燈籠有些不一樣，表情有些嚴肅，所以有人戲稱是牛魔王嗎？最奇特的是，燈籠下方帶著條體型不小的魚，看起來就是怪怪的，到底是有餘還是多餘，就見人見智了。

    文觀處表示，今年小燈籠設計理念是牛（扭）轉乾坤，牛代表台灣努力不懈精神，勉勵大家學習牛的勤奮，使自己、家庭、社會一天比一天好；魚則延續去年燈會「生命迴游」意象，分享榮獲國際IAA金獎榮耀！藉討喜顏色跟Q版造型，吸引大眾關注牛的默默努力，甚至更有續航力迎接新的一年，牛犇前程、魚躍龍門！

    限量小提燈提供免費索取，民眾需在北港水道頭燈區、巷弄燈區、北港顏思齊圓環、朝天宮、入口意象籠光蘊（民生路與民主路）等五大燈區間「最少2處」拍照後，再將照片上傳至個人臉書，標籤「#燈會原鄉在北港」，即可於水道頭文化園區服務台兌換牛年限量小提燈1份，每天限量50份，時間從2月25日至3月14日（每晚6點至7點30分）。

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