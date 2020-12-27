獨家》助停灌農民度小月！農委會邀清溝渠 6小時賺1千

農委會已擬定計畫，農水署各水利工作站將以6小時1千元的獎勵金，讓停灌農民協助清水溝、淤泥、水路的雜草，預計1月開放申請。（資料照）

2020/12/27 00:00

〔記者楊媛婷／台北報導〕水情持續緊張，農委會將在下週二（29日）宣布竹苗中明年一期作停灌與影響面積，農委會除了提供停灌補償，據了解，也將於明年2到5月首度實施類「以工代賑」計畫，農水署各水利工作站擬以6小時1千元的獎勵金，讓受停灌影響的農民協助清水溝、淤泥、水路的雜草，預計1月開放申請，農委會主委陳吉仲證實有此計畫，表示還在規畫中。

今年是我國首度56年來汛期無颱風，加上明年為反聖嬰年，嘉南與桃竹苗地區水情極為吃緊，農委會11月25日宣布嘉南地區明年一期作停灌，桃竹苗中因旱情未見舒緩，明年一期作也將宣布停灌。民進黨立委賴惠員曾在立法院院會上建議農委會應趁停灌時加強水路修繕，並讓受停灌影響的農民有薪來協助清水溝、淤泥、雜草，當時獲行政院長蘇貞昌肯定，並現場指示農委會主委陳吉仲盡速研擬相關計畫，行政院官員表示，該方案將在近期公布。

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類「以工代賑」協助灌區渠道除草清淤

該方案內容包含將由農水署的各水利工作站招募停灌區農民，在停灌的2月到5月的4個月期間，協助清除灌區內渠道雜草、淤泥、清潔，農委會擬給付予協助的農民一天6小時1千元的獎勵金，目前農委會已盤點各灌區內可提供予農民的工作量與天數。

以嘉南與桃竹苗中地區來說，評估將會提供停灌區農民超過12萬小時的工作量，為讓受停灌影響的農民能盡量參與，將限制每個人可申請的天數，擬規定申請上限為14天，農民協助清淤、除草的區域，則必須在農民所在灌區；另也考量台灣天氣往往到4月後就相當酷熱，各水利工作站將依當地的氣候情況，讓參與的農民當天做滿6小時即可，而非連做6小時。

過去由於一期、二期作輪作，灌區內可進行水路修繕的時間僅有2個月，但因受停灌影響，將有過去2倍的修繕時間，透過農民參與修繕，在明年汛期前保證渠道保持暢通。賴惠員肯定農委會的迅速措施，她表示，這項政策推動後，農民參與維護水利設施不僅能提高對當地灌溉渠道的認同感，更是能夠幫助農民度小月的政策。

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