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    轉彎專用道標示不清！民眾苦吞罰單 批基市府「挖坑」搶錢

    基隆市警局交通隊前（信一路、義五路口）除劃有雙白線外，還標劃右彎專用道，清楚標示為右轉彎專用道，讓用路人有所遵循。（記者林嘉東攝）

    基隆市警局交通隊前（信一路、義五路口）除劃有雙白線外，還標劃右彎專用道，清楚標示為右轉彎專用道，讓用路人有所遵循。（記者林嘉東攝）

    2020/12/26 21:57

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市仁一路左側車道劃設多個左彎專用道，有的路口劃有雙白線，有的沒劃，甚至未劃設「左彎專用道」，讓人看得霧煞煞。近來有車主遭檢舉達人檢舉，未依左彎標線行駛而受罰。市民向本報投訴，基隆市道路標線標示不清，讓用路人無法遵行，形同「市府設陷阱，讓民眾往裡跳！」

    基隆市警一分局交通組長胡玉生指出，仁一路左側車道劃有左彎箭頭，路口劃有雙白線，提醒用路人開到路口時，不能再變換車道，依號誌、與道路標線左轉，做為左彎專用道。

    他實地勘查左彎專用道發現，愛四路口有劃雙白線，到了愛六路口卻未劃設雙白線，確實會讓用路人搞不清。

    「不只愛六路未劃設雙白線」胡玉生說，信二路也有不少左、右彎專用道路口，未劃設雙白線，也沒標劃上「左、右彎專用道」，出現有的道路有劃、有的沒劃的混亂情況；他會函文基隆市政府交通旅遊處到場會勘如何改善。

    陳姓婦人向本報投訴指出，她日前開車行經仁一路、愛四路口時，被檢舉達人檢舉未依標線指示左轉，收到警方開立的600元罰單。

    陳婦說，基隆市有不少左、右彎專用道，路面上都會標劃「左、右彎專用道」，但仁一路、愛四路口左側車道卻未標示，讓用路人根本不知道是左彎專用道；市府根本是設陷阱讓用路人跳，讓人被罰了很不服氣。

    另有許姓男子投訴指出，他行經仁一路、愛六路口，也不知道左側車道是左彎專用道而誤闖挨罰，但他重回現場發現，仁一、愛六路口，並未劃設雙白線，路面也未寫左彎專用道，用路人怎麼知道是左彎專用道；市府道路標示不清，等同挖坑讓市民違規，根本就是在搶錢。

    基隆市仁一路左彎專用道，在愛六路口未劃設雙白線，也未在道路上標劃左彎專用道，讓用路人無所遵循。（記者林嘉東攝）

    基隆市仁一路左彎專用道，在愛六路口未劃設雙白線，也未在道路上標劃左彎專用道，讓用路人無所遵循。（記者林嘉東攝）

    基隆市仁一路左彎專用道，在愛六路口未劃設雙白線，也未在道路上標劃左彎專用道，讓用路人無所遵循。（記者林嘉東攝）

    基隆市仁一路左彎專用道，在愛六路口未劃設雙白線，也未在道路上標劃左彎專用道，讓用路人無所遵循。（記者林嘉東攝）

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