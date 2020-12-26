停灌休耕改種花！台南東山、後壁用花海打造農遊亮點

後壁頂長社區新一波波斯菊花海，最近盛開。（記者楊金城攝）

2020/12/26 19:31

〔記者楊金城／台南報導〕因應2021年一期稻作停灌休耕，台南市農業局推出「百花齊放、驚豔府城」計畫，將在東山、後壁停灌稻田轉種65公頃花海，打造農業旅遊亮點。

種植花卉有波斯菊、百日草及向日葵等，其中5公頃已在東山三榮里播種，60公頃集中在後壁頂長社區周邊休耕田，預計2月中播種，約1.5個月到2個月後開花，將休耕田變成花海。

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無米樂稻米促進會、頂長社區早在11月獲得農糧署補助，就在頂長社區宋江粕站公園、南85線旁稻田栽種廣達2公頃多的波斯菊、向日葵絕美花海，搭配老厝、綠樹構成美景爆紅，吸引許多民眾甚至遠從台中、高雄來當網紅拍下美照，成了「百花齊放」的最佳範本。

頂長社區新一波種植0.8分地波斯菊花海，最近盛開，花期預期可到明年1月，再吸引遊客造訪，而第一批2公頃也再長出花苗，可銜接後續60公頃花海造景計畫。

頂長社區總幹事張美雪說，下月花季期間，宋江粕站公園的老厝設有社區小舖販售古早味的肉燥飯、紅龜粿、炒油菜花，也會安排社區素人、街頭藝人在假日舉辦音樂表演，搭配花海，帶動農遊振興農村經濟。

農業局推動「百花齊放」計畫，當中有部分停灌休耕田將運用處理後符合標準的畜牧場放流水澆灌景觀花卉，提高水資源利用。農業局、東山區公所已在東山三榮里許秀才段進行不同品項景觀花卉的小規模種植試驗。

台南區農業改良場建議檢測土壤前後差異及監測水質，如畜牧放流水再利用對農地種植景觀花卉有助益，未來再擴大辦理。

景觀花海在花謝後，像綠肥一樣，經翻耕並能增加地力，農業局長謝耀清說，「百花齊放」計畫，可提升停灌區農田地力、促進地方農業旅遊，運用花海景觀帶來休閒旅遊人潮，增加在地特色及農民收益。

後壁頂長社區新一波波斯菊花海盛開，吸引遊客拍照留下最美回憶。（記者楊金城攝）

後壁頂長社區花季期間，在宋江粕站公園設有社區小舖販售古早味的肉燥飯、紅龜粿，還有音樂表演。（記者楊金城攝）

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