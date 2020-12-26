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    高雄「跨百光年」光雕秀 藏「萬山岩雕」藝術之美

    高雄流行音樂中心低塔上的光雕秀，讓民眾驚豔不已。（記者許麗娟翻攝）

    高雄流行音樂中心低塔上的光雕秀，讓民眾驚豔不已。（記者許麗娟翻攝）

    2020/12/26 18:08

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄「2021跨百光年」啟動後，除了有繽紛光束照亮愛河灣夜空，在高雄流行音樂中心的低塔外牆上，也有以茂林萬山岩雕圖騰而設計的「奇想音浪」光雕投影，在高流海豚步道同步設有「海豚閃尾」期間限定快閃店，整座港灣都是活動的舞台。

    高雄市副市長史哲說，位於茂林深山的萬山岩雕是台灣最早被發現的岩雕遺址，先人在堅硬無比的石頭上，用什麼樣的工具來敲擊鑿刻，留下的圖案要傳達什麼訊息，這些岩雕藝術展現了生命力，也耐人尋味，因此，特別以其做為「奇想音浪」創作的起點。

    高雄市文化局長王文翠說，「奇想音浪」的設計以宇宙銀河中的萬山岩雕圖案為開場，在太空艙的機械運轉中，有外星飛魚在宇宙間穿梭，幾何光盤隨著旋律閃動，讓繽紛色塊交織流動，同時帶出高雄特有的農漁物產、特色建築物、貨櫃、漁船、工人漁婦、輕軌列車等，用奇想音浪說一段高雄的故事。

    「奇想音浪」展演時間與愛河灣燈光秀同步，明年1月3日前，每晚6點半至10點，每30分鐘演出一次（30、31日暫停2天），光雕秀結束後，會有17分鐘的互動體驗時間，可現場掃QR Code，選取想要的留言與對象，傳送後也將投影到低塔牆上的對話框，成為跨百光年奇想音浪的一幕。

    此外，高流場域的「海豚步道」，特別集結快閃品牌商店，有「鯨湛咖啡」、「Full House提克斯國際」、「圓石禪飲」、「趣活X高雄一百」、「家樂福X高雄一百」，以及特色餐飲等，每天下午4點至11點（跨年夜至凌晨1點），都歡迎民眾前往散步遊逛。

    高雄流行音樂中心的光雕投影，藏有萬山岩雕之美。（記者許麗娟翻攝）

    高雄流行音樂中心的光雕投影，藏有萬山岩雕之美。（記者許麗娟翻攝）

    高流海豚步道有快閃店可買逛。（記者許麗娟翻攝）

    高流海豚步道有快閃店可買逛。（記者許麗娟翻攝）

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