中壢產後護理之家爆群聚感染！6嬰確診呼吸道融合病毒

桃園市政府衛生局派員前往滿悅產後護理之家調閱護理照護紀錄。（桃園市政府衛生局提供）

2020/12/26 18:04

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區滿悅產後護理之家13日起陸續有新生兒出現流鼻涕或咳嗽症狀，到26日止，共11位新生兒出現上呼吸道感染症狀，其中6名新生兒確診為呼吸道融合病毒（RSV）感染，桃園市政府衛生局除因滿悅產後護理之家未依規定通報，開罰5萬元外，也將派員加強督導滿悅護理之家須落實呼吸道感染症狀防治措施，持續監控每一位新生兒的健康狀況。

衛生局人員說，呼吸道融合病毒感染，可能影響鼻子、喉嚨，症狀輕微而類似一般感冒，常見的症狀有咳嗽、鼻塞或流鼻水、輕微喉嚨痛、耳朵痛、初期會發燒等，可讓患者進行較舒服的自我照護措施，但情況嚴重仍須就醫，只要接受妥善治療就能痊癒。

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衛生局23日接獲民眾陳情後，派員前往中壢區滿悅產後護理之家調查，調閱11月1日至今共51本護理照護紀錄，發現滿悅產後護理之家13日起陸續有新生兒出現流鼻涕、咳嗽等症狀，到26日止，共有11位新生兒出現上呼吸道感染症狀，其中6名新生兒已經由醫師診斷，確診是呼吸道融合病毒感染。

滿悅產後護理之家因未依規定通報，已被衛生局依違反傳染病防治法開罰5萬元，衛生局人員強調，將派員加強督導滿悅產後護理之家落實監控每一位新生兒的健康狀況，並加強呼吸道感染症狀防治措施，包括要求工作人員、產後母親加強個人衛生，須勤洗手、戴口罩等，機構也應保持空氣流通。

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