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    近20年最冷跨年夜 北部31日整天都低於10度

    中央氣象局預估今年跨年夜台北最低溫可能來到7.4度，較2004年台北最低溫7.6度還低，成為近20年最冷跨年夜。（氣象局提供）

    中央氣象局預估今年跨年夜台北最低溫可能來到7.4度，較2004年台北最低溫7.6度還低，成為近20年最冷跨年夜。（氣象局提供）

    2020/12/26 18:10

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕週四就是2020年最後一日，中央氣象局預估今年跨年夜台北最低溫可能來到7.4度，較2004年台北最低溫7.6度還低，成為近20年最冷跨年夜。氣象局預報員陳伊秀表示，週三鋒面通過後緊接著就是寒流，溫度是會像溜滑梯一樣驟降，而跨年夜當天北部地區不論高溫還是低溫，都會在10度以下，是整天都冷的天氣形態，提醒民眾外出跨年要記得保暖。

    今日台灣各地天氣都相當穩定，北部地區陽光也露臉，高溫回升至25度至26度，不過明日又有一小股東北季風增強，陳伊秀表示，明日苗栗以北溫度會略為下降，高溫約在20度至22度，且因水氣增多，北部地區多會是雲量增多、山區有降雨的天氣，但降雨不會太多；中南部及東部則與今日天氣差不多。明日這波東北季風週一就會逐漸減弱，各地天氣會一天比一天穩定，週二各地天氣就會與今天差不多，北部又會是太陽露臉的好天氣。

    週三就是今年入冬以來首波寒流報到，鋒面通過後溫度就會驟降，且會有水氣為北部地區帶來降雨，不過這波水氣僅週三那天比較多，很快就會轉為乾冷的天氣。陳伊秀表示，降溫會是全台有感，台南以北含宜蘭、花蓮低溫下探8度，空曠地區會再低1、2度；高雄、屏東、台東低溫也下探10度至12度。而這波寒流影響時間持續較久，週四跨年夜、週五元旦都是較冷的天氣。

    陳伊秀說，週四跨年夜北部地區不論高溫、低溫都在10度以下，低溫更可能挑戰近20年來最低紀錄；元旦當天白天溫度略為回升，北部高溫可來到14度至16度，不過低溫仍在10度以下。週六溫度就會回升比較明顯，北台灣高溫可來到18度至20度、低溫約在12度至15度。

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