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    僑育國小60歲 客家妹陳明珠、客家小公主鍾依芹回母校祝賀

    客家廣播主持人「客家妹」陳明珠（左）及獲金鐘獎兒童少年節目主持人的「客家小公主」鍾依芹（右），回母校致賀，並與當年恩師、退休主任黃瑞珠（中）開心相見歡。（記者彭健禮攝）

    客家廣播主持人「客家妹」陳明珠（左）及獲金鐘獎兒童少年節目主持人的「客家小公主」鍾依芹（右），回母校致賀，並與當年恩師、退休主任黃瑞珠（中）開心相見歡。（記者彭健禮攝）

    2020/12/26 17:24

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣僑育國小今天辦理60周年校慶，規劃一系列慶祝活動，並邀請退休教師、歷屆校友參與，包括「客家妹」陳明珠、「客家小公主」鍾依芹，及曾於該校服務的客家文史大老黃鼎松老師等人都回娘家祝賀，場面熱鬧。

    校慶活動今天在國小學生及新設立幼兒園各班，以英、客雙語創意進場之下開幕，全校師生也組成「僑育熱舞天團」共同演出客家廣場舞「（亻厓）个夢想」，以最誠摯的心祝賀學校生日快樂。畢業校友也表演「老中青校友回娘家飆布馬」，回味兒時在學校練習布馬陣的趣事。

    縣長徐耀昌、立委徐志榮、縣議長鍾東錦、議員鄭碧玉、楊明燁、徐筱菁、縣府教育處長邱廷岳及苗栗市代會主席楊喬安等代表、里長出席祝賀，而苗栗市長邱鎮軍也以校友兼校慶籌備會主委身分與學弟妹們同樂。

    校方規劃英、客、原、越等10項文化體驗攤位，現場也提供多國料理及在地四炆四炒等客家美食，另外也播放來自美、加及目前居住於各縣市的校友和歷任家長會長拍攝的溫馨祝賀影片，氣氛熱鬧又溫馨。

    徐耀昌肯定學校團隊的努力，提供孩子優質的雙語、母語學習環境， 讓孩子在優良的學習環境中成長，也祝福校運昌隆，學子前途光明。

    此外，客家廣播主持人「客家妹」陳明珠及獲金鐘獎兒童少年節目主持人的「客家小公主」鍾依芹，2人分別是39屆、42屆的畢業校友，今天也回母校致賀，並與當年恩師、退休主任黃瑞珠開心相見歡。

    苗栗縣僑育國小今天辦理60周年校慶，場面熱鬧。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣僑育國小今天辦理60周年校慶，場面熱鬧。（記者彭健禮攝）

    全校師生也組成「僑育熱舞天團」共同演出客家廣場舞，祝學校生日快樂。（記者彭健禮攝）

    全校師生也組成「僑育熱舞天團」共同演出客家廣場舞，祝學校生日快樂。（記者彭健禮攝）

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