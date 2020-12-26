台電與一粒麥子攜手火金姑計畫 弱勢家庭孩童課後陪伴持續14年
〔記者陳賢義／台東報導〕感謝台電14年來的陪伴，近140名來自台東、花蓮地區8個課輔班小朋友今齊聚一堂，以音樂吹奏結合歌唱、舞蹈等表演，展現一年來的學習成果，並手作串珠手鍊、襪子娃娃、流蘇鑰匙圈等小禮物，以班對班的方式互贈禮物，台電也送上連鎖量販店禮券的好康。
一粒麥子基金會與台電長期推動弱勢家庭課後陪伴，這項課後陪伴的「火金姑」計畫已邁入第14年，除提供學業輔導、品格養成、生活教導，每年舉辦「小天使群英會」，讓平時分散各鄉鎮的孩童以才藝會友，在切磋中求進步，也擁有一個展現自我的舞台，在不同場地與活動內容規劃下，獲取不同的經驗，豐富視野。
請繼續往下閱讀...
課輔班中的小佩（化名），是中度智能障礙學生，3年前到課輔班時，不僅不識字、不會表達，更是怕生、與人零互動，課輔班老師對小佩，也對家人陪伴、關懷與教導，培養出穩定又信任的關係，並找到小佩在繪畫上的優勢。如今已國小六年級的小佩，會讀簡單文字，用簡易詞語勇敢表達想法，和其他班級的學生互動，融入群體生活。
一粒麥子基金會執行長林木泉表示，2005年5月開始，基金會在眾多善心機構的協助下，陸續在台東、花蓮、桃園開辦「弱勢家庭兒童課業輔導班」，目前設有9班。台電2007年開始的火金姑計畫，目前贊助了其中7個課輔班。
台電表示，贊助火金姑計畫迄今已14年，每年約有140位小朋友，於放學後參加課輔班，有老師輔導寫功課、品格教育與才藝教學。台電也購置許多圖書，藉由行動書車，深入偏遠小學，讓孩子們在學習路上更順利。