台電與一粒麥子攜手火金姑計畫 弱勢家庭孩童課後陪伴持續14年

中華晨光全人關懷協會喜樂之家課輔班小朋友歌舞表演小小夢想組曲。（記者陳賢義攝）

2020/12/26 16:12

〔記者陳賢義／台東報導〕感謝台電14年來的陪伴，近140名來自台東、花蓮地區8個課輔班小朋友今齊聚一堂，以音樂吹奏結合歌唱、舞蹈等表演，展現一年來的學習成果，並手作串珠手鍊、襪子娃娃、流蘇鑰匙圈等小禮物，以班對班的方式互贈禮物，台電也送上連鎖量販店禮券的好康。

一粒麥子基金會與台電長期推動弱勢家庭課後陪伴，這項課後陪伴的「火金姑」計畫已邁入第14年，除提供學業輔導、品格養成、生活教導，每年舉辦「小天使群英會」，讓平時分散各鄉鎮的孩童以才藝會友，在切磋中求進步，也擁有一個展現自我的舞台，在不同場地與活動內容規劃下，獲取不同的經驗，豐富視野。

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課輔班中的小佩（化名），是中度智能障礙學生，3年前到課輔班時，不僅不識字、不會表達，更是怕生、與人零互動，課輔班老師對小佩，也對家人陪伴、關懷與教導，培養出穩定又信任的關係，並找到小佩在繪畫上的優勢。如今已國小六年級的小佩，會讀簡單文字，用簡易詞語勇敢表達想法，和其他班級的學生互動，融入群體生活。

一粒麥子基金會執行長林木泉表示，2005年5月開始，基金會在眾多善心機構的協助下，陸續在台東、花蓮、桃園開辦「弱勢家庭兒童課業輔導班」，目前設有9班。台電2007年開始的火金姑計畫，目前贊助了其中7個課輔班。

台電表示，贊助火金姑計畫迄今已14年，每年約有140位小朋友，於放學後參加課輔班，有老師輔導寫功課、品格教育與才藝教學。台電也購置許多圖書，藉由行動書車，深入偏遠小學，讓孩子們在學習路上更順利。

大南長老教會課輔班小朋友載歌載舞，讓現場充滿歡樂氣氛。（記者陳賢義攝）

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