華航明載120人從倫敦返台 陳時中：檢疫前、後都要採檢確保安全

明天華航將從英國載回120名旅客，為防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒入侵，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中要求，所有旅客進集中檢疫所檢疫前、後都要採檢，確保安全。（指揮中心提供）

2020/12/26 15:09

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天華航將從英國載回120名旅客，為防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒入侵，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中要求，所有旅客進集中檢疫所檢疫前、後都要採檢，確保安全。

因應英國變種病毒，指揮中心日前宣布，本月23日起有英國旅遊史者集中檢疫、倫敦飛台北客機航班減半、機組員居家檢疫14天，且所有入境者檢疫期滿前須再採檢。

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陳時中說，其實這幾天已經有26名有英國旅遊史的旅客來台，也都有採檢並住進集中檢疫所。他也通令，要求自英國返台者住進檢疫所前都要先採檢，檢疫結束後也要再次採檢。

陳時中說，為顧及到整個病毒未知的情況，要先蒐集一下資料，這對未來防疫計畫有幫助，且過年快到了，集中檢疫所全年無休，他很感謝後勤組在沒有完整訓練的狀況下要擔負責任。

對於明天自英國返台者的措施，陳時中說，並不會像包機回台那樣還有化學兵來支援，沒有那麼誇張；指揮中心發言人莊人祥說，據了解，交通部有安排了6輛巴士來接送，採梅花座方式搭車。

陳時中也強調，送集中檢疫所不是懲罰，主要是考量若真的有傳染力較強的新冠病毒，民眾回到家中檢疫，可能傳染給家中親密接觸者，也可能增加社區傳染風險。

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