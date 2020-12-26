為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    陳吉仲：明年元旦起 台灣豬標示不實將依法開罰

    農委會主委陳吉仲今表示，台灣豬標章本月1日開始試辦，明年1月1日開始，只要貼了台灣豬標章，販賣的豬肉及豬肉可食部位、主原料都必須是國產。（記者王藝菘攝）

    農委會主委陳吉仲今表示，台灣豬標章本月1日開始試辦，明年1月1日開始，只要貼了台灣豬標章，販賣的豬肉及豬肉可食部位、主原料都必須是國產。（記者王藝菘攝）

    2020/12/26 15:01

    〔記者彭琬馨／台北報導〕農委會主委陳吉仲今出席「李登輝學」系列座談前受訪表示，台灣豬標章本月1日開始試辦，明年1月1日開始，只要貼了台灣豬標章，販賣的豬肉及豬肉可食部位、主原料都必須是國產，若被農委會查到標示不實，將可依法處新台幣4萬到400萬元；陳吉仲同時也再度呼籲民眾，只要貼有台灣豬標章的肉品，「一定百分之百是國產豬」。

    陳吉仲今受訪時說明明年萊豬開放後的相關配套。他表示，農委會與衛福部目前的兩大工作重點為，所有餐飲場所、便當業、小吃店或販賣場所的豬肉及豬肉製品，皆須做好標示工作，若能做好標示工作，此對消費者來說就是最大的保障；其二，將配合行政院長蘇貞昌指示，做好進口豬肉流向管制，每天公布豬肉進口數量，讓全國民眾了解豬肉與豬肉製品的流向，農委會也會百分百執行百億基金到位，確保養豬農民的收入。

    陳吉仲並說，日前通過的9項行政命令中，有一項是針對豬肉與豬肉製品標示清楚的相關規範，本月底前台灣豬標章都是試辦，明年元旦開始，只要業者張貼台灣豬標章，該肉品就必須全部都是國產，若不是國產被農委會查到，將會依法開罰。

    陳吉仲說明表示，目前向農委會申請的台灣豬標章店家約有一萬多家，農委會會再對店家全部清查一次，且申請過程也非常嚴謹，店家須填具購買豬肉上游的店家，這部分的查緝將自明年開始加大力道。

    立法院院會週四挑燈夜戰審峻通過攸關進口萊豬、30月齡以上美牛的9項行政命令。其中散裝食品標示規定修正為，所有食品販賣業者皆強制規範標示「原產地」；散裝食品標示規定第五點修正也改為，食品販賣業者販售牛豬的散裝食品應以屠宰地標示原料的原產地。

    農委會主委陳吉仲（中）今出席台灣智庫主辦的「李登輝學」系列座談受訪強調，明年元旦開始，若貼了台灣豬標章卻販售非國產豬肉，被農委會查到，將可依法處4萬到400萬元不等。（記者彭琬馨攝）

    農委會主委陳吉仲（中）今出席台灣智庫主辦的「李登輝學」系列座談受訪強調，明年元旦開始，若貼了台灣豬標章卻販售非國產豬肉，被農委會查到，將可依法處4萬到400萬元不等。（記者彭琬馨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    掛台灣豬標章 紅麴燒肉卻來自西班牙 鬍鬚張決議下架
    2020/12/26 11:02

    掛台灣豬標章 紅麴燒肉卻來自西班牙 鬍鬚張決議下架
    鬍鬚張未全用國產豬掛臺灣豬標章惹議 農委會︰改貼衛福部標示
    2020/12/26 10:56

    鬍鬚張未全用國產豬掛臺灣豬標章惹議 農委會︰改貼衛福部標示

    年終快搶！全國電子振興價省逾萬元
    盧秀燕率隊視察市場肉品產地標示 將推市府認證無萊劑標章
    2020/12/25 15:06

    盧秀燕率隊視察市場肉品產地標示 將推市府認證無萊劑標章
    高雄豬肉標示退場 明年全面使用台灣豬標示
    2020/12/24 23:30

    高雄豬肉標示退場 明年全面使用台灣豬標示

    存投組 股債穩波動
    生活今日熱門
    屏東石頭營碉堡文資現勘 二戰日軍指揮部曝光
    2020/12/25 23:30

    屏東石頭營碉堡文資現勘 二戰日軍指揮部曝光

    傳產時尚！黑手猛男出鮮肉月曆 人妻暴動：把老公送過去鍛練
    2020/12/26 00:00

    傳產時尚！黑手猛男出鮮肉月曆 人妻暴動：把老公送過去鍛練

    難堪！女同志驚爆面試「被炸得體無完膚」 臺虎精釀道歉了
    2020/12/25 19:02

    難堪！女同志驚爆面試「被炸得體無完膚」 臺虎精釀道歉了

    確診紐籍機師逛過！ 好市多南崁店現況曝光網驚呆
    2020/12/25 18:38

    確診紐籍機師逛過！ 好市多南崁店現況曝光網驚呆

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播