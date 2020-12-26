陳吉仲：明年元旦起 台灣豬標示不實將依法開罰

農委會主委陳吉仲今表示，台灣豬標章本月1日開始試辦，明年1月1日開始，只要貼了台灣豬標章，販賣的豬肉及豬肉可食部位、主原料都必須是國產。（記者王藝菘攝）

2020/12/26 15:01

〔記者彭琬馨／台北報導〕農委會主委陳吉仲今出席「李登輝學」系列座談前受訪表示，台灣豬標章本月1日開始試辦，明年1月1日開始，只要貼了台灣豬標章，販賣的豬肉及豬肉可食部位、主原料都必須是國產，若被農委會查到標示不實，將可依法處新台幣4萬到400萬元；陳吉仲同時也再度呼籲民眾，只要貼有台灣豬標章的肉品，「一定百分之百是國產豬」。

陳吉仲今受訪時說明明年萊豬開放後的相關配套。他表示，農委會與衛福部目前的兩大工作重點為，所有餐飲場所、便當業、小吃店或販賣場所的豬肉及豬肉製品，皆須做好標示工作，若能做好標示工作，此對消費者來說就是最大的保障；其二，將配合行政院長蘇貞昌指示，做好進口豬肉流向管制，每天公布豬肉進口數量，讓全國民眾了解豬肉與豬肉製品的流向，農委會也會百分百執行百億基金到位，確保養豬農民的收入。

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陳吉仲並說，日前通過的9項行政命令中，有一項是針對豬肉與豬肉製品標示清楚的相關規範，本月底前台灣豬標章都是試辦，明年元旦開始，只要業者張貼台灣豬標章，該肉品就必須全部都是國產，若不是國產被農委會查到，將會依法開罰。

陳吉仲說明表示，目前向農委會申請的台灣豬標章店家約有一萬多家，農委會會再對店家全部清查一次，且申請過程也非常嚴謹，店家須填具購買豬肉上游的店家，這部分的查緝將自明年開始加大力道。

立法院院會週四挑燈夜戰審峻通過攸關進口萊豬、30月齡以上美牛的9項行政命令。其中散裝食品標示規定修正為，所有食品販賣業者皆強制規範標示「原產地」；散裝食品標示規定第五點修正也改為，食品販賣業者販售牛豬的散裝食品應以屠宰地標示原料的原產地。

農委會主委陳吉仲（中）今出席台灣智庫主辦的「李登輝學」系列座談受訪強調，明年元旦開始，若貼了台灣豬標章卻販售非國產豬肉，被農委會查到，將可依法處4萬到400萬元不等。（記者彭琬馨攝）

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