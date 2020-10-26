為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    他兌換200元發票...行員驚「這1千萬的」 下一秒卻夢碎

    一名網友近日拿著自認「中了200元」的發票前往銀行兌獎，但行員檢查後卻說「這張是1000萬的」，讓他以為發大財了，未料行員下一句話卻讓他當場夢碎，這峰迴路轉的劇情也讓網友笑翻了。示意圖非當事發票。（資料照）

    一名網友近日拿著自認「中了200元」的發票前往銀行兌獎，但行員檢查後卻說「這張是1000萬的」，讓他以為發大財了，未料行員下一句話卻讓他當場夢碎，這峰迴路轉的劇情也讓網友笑翻了。示意圖非當事發票。（資料照）

    2020/10/26 23:52

    〔即時新聞／綜合報導〕對發票是不少民眾的小確幸，就算只有中最小獎200元也很開心。一名網友近日拿著自認「中了200元」的發票前往銀行兌獎，但行員檢查後卻說「這張是1000萬的」，讓他以為發大財了，未料行員下一句「1000萬的後3碼不算中獎喔」，讓他當場夢碎，這峰迴路轉的劇情也讓網友笑翻了。

    一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，日前對發票時，發現對中後3碼可拿200元獎金，於是開心地前往銀行去兌換，沒想到行員接手發票檢查後，對他說「帥哥！你這張是1000萬的」，此話讓原PO嚇了一跳，以為自己要一夕成為千萬富翁，「聽到後我覺得我的心臟快停了，超想大喊尖叫，我拼命忍住」。

    但現實總是殘酷的，行員其實話還沒說完，下一秒又接著說「1000萬的後3碼不算中獎喔...」，此話一出讓原PO成為富翁的美夢瞬間破滅，不僅沒有發大財，連200元的小確幸也飛走了。

    文章曝光讓網友全笑翻，紛紛留言「天堂跌落地獄的瞬間」、「沒事！我之前去超商換也是爽一秒，下秒悲劇」、「心臟強到有聽完後半段」、「你只是後3碼，我是後6碼」、「這後勁好強」、「對不起我笑了」。

    依據規則，只有對中當期開出的頭獎後3碼開始的號碼，以及加開的六獎新增號碼才有獎金，200萬元特獎與1000萬元特別獎都必須「8碼」全中才算中獎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3女1男狂歡...民宿遍布「黃液體」見老闆崩潰PO文後道歉了
    2020/10/24 21:58

    3女1男狂歡...民宿遍布「黃液體」見老闆崩潰PO文後道歉了
    「媽媽上衣少於15公分」被扣分 她PO辣照挺兒嗨翻網友
    2020/10/24 00:00

    「媽媽上衣少於15公分」被扣分 她PO辣照挺兒嗨翻網友

    百貨週年慶三攻略 聯邦卡好給利
    花80元加油騎不到3分鐘「油錶歸零」 車主看完監視器氣炸
    2020/10/23 21:21

    花80元加油騎不到3分鐘「油錶歸零」 車主看完監視器氣炸
    房客惡搞房間！清境民宿業者氣炸 照片曝光網友全怒了
    2020/10/22 19:40

    房客惡搞房間！清境民宿業者氣炸 照片曝光網友全怒了
    生活今日熱門
    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目
    2020/10/26 07:29

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目

    衛福部統計失智人口台北市全國最多 服務涵蓋率全國最低
    2020/10/26 01:24

    衛福部統計失智人口台北市全國最多 服務涵蓋率全國最低

    除籍退保再加保 旅外返台1年 狂用健保225萬
    2020/10/26 05:30

    除籍退保再加保 旅外返台1年 狂用健保225萬

    愛戀阿里山 神木見證浪漫婚禮
    2020/10/26 05:30

    愛戀阿里山 神木見證浪漫婚禮

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播