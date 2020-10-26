他兌換200元發票...行員驚「這1千萬的」 下一秒卻夢碎

一名網友近日拿著自認「中了200元」的發票前往銀行兌獎，但行員檢查後卻說「這張是1000萬的」，讓他以為發大財了，未料行員下一句話卻讓他當場夢碎，這峰迴路轉的劇情也讓網友笑翻了。示意圖非當事發票。（資料照）

2020/10/26 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕對發票是不少民眾的小確幸，就算只有中最小獎200元也很開心。一名網友近日拿著自認「中了200元」的發票前往銀行兌獎，但行員檢查後卻說「這張是1000萬的」，讓他以為發大財了，未料行員下一句「1000萬的後3碼不算中獎喔」，讓他當場夢碎，這峰迴路轉的劇情也讓網友笑翻了。

一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，日前對發票時，發現對中後3碼可拿200元獎金，於是開心地前往銀行去兌換，沒想到行員接手發票檢查後，對他說「帥哥！你這張是1000萬的」，此話讓原PO嚇了一跳，以為自己要一夕成為千萬富翁，「聽到後我覺得我的心臟快停了，超想大喊尖叫，我拼命忍住」。

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但現實總是殘酷的，行員其實話還沒說完，下一秒又接著說「1000萬的後3碼不算中獎喔...」，此話一出讓原PO成為富翁的美夢瞬間破滅，不僅沒有發大財，連200元的小確幸也飛走了。

文章曝光讓網友全笑翻，紛紛留言「天堂跌落地獄的瞬間」、「沒事！我之前去超商換也是爽一秒，下秒悲劇」、「心臟強到有聽完後半段」、「你只是後3碼，我是後6碼」、「這後勁好強」、「對不起我笑了」。

依據規則，只有對中當期開出的頭獎後3碼開始的號碼，以及加開的六獎新增號碼才有獎金，200萬元特獎與1000萬元特別獎都必須「8碼」全中才算中獎。

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