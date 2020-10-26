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    婚姻平權是一邊一國的鐵證！ 陳嘉行：民進黨從未悖離人權

    陳嘉行（見圖）提到，自己會支持民進黨，是因為民進黨是一個說到做到的政黨。（圖取自臉書專頁「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」）

    陳嘉行（見圖）提到，自己會支持民進黨，是因為民進黨是一個說到做到的政黨。（圖取自臉書專頁「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」）

    2020/10/26 22:46

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣同志遊行本週六（31日）舉行，民進黨也報名參與。對此，「焦糖」陳嘉行今（26日）也在臉書上分享，他支持民進黨是因為民進黨實現了「婚姻平權」，是個說到做到的政黨，更強調，同志人權「是我們向世界說明，台灣和中國是不同國家的鐵證」，要大家一同共襄盛舉。

    陳嘉行在臉書上表示，因為民進黨兌現了「婚姻平權」的承諾，讓他願意站出來替民進黨背書，相信民進黨從未悖離人權。他更強調，民進黨能在今年年初的總統大選得到高票，是因為年輕人們都願意相信民進黨是說到做到的政黨，也因為許多LGBTQ（Lesbian女同性戀者、Gay男同性戀者、Bisexual雙性戀者、Transgender跨性別者、Question疑惑者）及支持同志人權的朋友出來投票，才讓民進黨又更勝一籌。

    陳嘉行認為，國民黨及民眾黨不受年輕人喜愛的原因就是因為，願意支持婚姻平權的年輕人高達70％以上，但這兩政黨卻背道而馳。至於那些不願意表態支持同志遊行的政黨更是白痴，因為不支持就跟反人權的國民黨沒有兩樣，相信年輕人對於國民黨迫害人權的歷史都耳熟能詳。

    陳嘉行說道，「亞洲最大的同志遊行在台灣」能為台灣帶來多少國際宣傳及經濟效益，大家已經眾所皆知了，更重要的是，同志人權是我們向世界證明「台灣跟中國徹徹底底、完完全全是不同國家」的重要指標，歡迎所有願意支持台灣獨立的人來共襄盛舉。

    陳嘉行臉書全文

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