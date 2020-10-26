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    台北動物之家認養率年年創新低 1人要照顧45隻浪浪

    台北市議員潘懷宗指出，台北市動物之家流浪犬、貓認養率年年創新低。流浪貓示意圖。（資料照）

    台北市議員潘懷宗指出，台北市動物之家流浪犬、貓認養率年年創新低。流浪貓示意圖。（資料照）

    2020/10/26 20:14

    〔記者蔡思培／台北報導〕台灣「流浪動物零安樂死」政策在2017年上路，讓收容所面臨流浪犬貓爆量。台北市議員潘懷宗指出，台北市動物之家流浪犬、貓認養率年年創新低，今年在養犬貓數更超過1000隻，已遠超出原本犬貓最大收容量400隻，犬隻爆量收容更達47% 。

    潘懷宗指出，台北市動物之家認養數逐年下降，2017年有2817隻，2018年只剩2439隻，今年截至9月更只有1702隻。潘也引用台北市動物收容組統計，截至今年10月18日止，動物之家在養數（統計期間仍飼養收容於動物之家的犬貓數）共有1004隻，目前動物之家醫療照護人員共有22人，平均1人要照顧45隻流浪犬貓。

    潘懷宗也說，台北市在去年7月推出「認養犬貓投保寵物保險」，只要認養符合要保資格的流浪犬貓，就送1年免費寵物保險。但寵物保險實施後，今年截至9月30日止，認養率只有47.28%，比去年同期認養率50.53%低，他質疑，寵物保險對於提升認養率並無明顯提升。此外，目前動物之家的銀齡犬貓（7歲齡以上）約占在養數量17%，動保處雖有推出所謂的「銀齡方案」保障7歲以上收容動物，但目前動物之家銀齡犬有157隻、銀齡貓有23隻，合計180隻，但投保比率僅12.77 % 。

    動保處表示，推出寵物保險民眾叫好不叫座，大家都滿意，但民眾不會因為寵物保險來認領。動保處也說，未來會針對設立多元領養管道、輔導民間收容場、以及主動找認養者等方面進行研議。

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