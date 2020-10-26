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    「男性高蛋白精」網購上架已2年 議員酸：不是詐欺就是精液過期

    議員洪健益（左）質疑，法務局8月底至10月都表示已與業者溝通，但精液已上架25個月，至今仍在賣。（記者蔡思培翻攝）

    議員洪健益（左）質疑，法務局8月底至10月都表示已與業者溝通，但精液已上架25個月，至今仍在賣。（記者蔡思培翻攝）

    2020/10/26 19:37

    〔記者蔡思培／台北報導〕現在網路購物相當發達，不過台北市議員洪健益卻發現，知名拍賣網站竟然有網友販賣精液，讓他痛批誇張，也質疑北市府無作為。台北市法務局表示，體液若拿來當商品買賣，有涉及衛生方面傳染病或人工生殖法等相關法規。

    台北市議員洪健益今天指出，現在「租人平台」崛起，不僅有租一日男友、一日女友，網路購物平台「蝦皮」還有人在販賣「男性高蛋白精」，但內容物其實是男性精液。洪健益質疑，這樣是否有違法？這種平台還該在台灣嗎？他說，過去台北市衛生局都無作為、消保官說要等下架再罰，商業處則回應只能溝通。他痛批：「北市府死掉了啦！」

    台北市法務局表示，人類體液若當成商品買賣，會涉及衛生方面傳染病或人工生殖法等相關法規。台北市衛生局也表示，過去就以《人工生殖法》第31條「意圖販售生殖細胞」進行調查，也有發文請蝦皮提供資料，但由於賣家人在新北市，因此案子已移請新北市調查。

    洪健益說，法務局8月底至10月都表示已與業者溝通，但根據網拍頁面，精液已上架25個月，且至今仍還在賣。他質疑：「要嘛就是詐欺，要嘛精液過期！」法務局表示，已聯絡平台，後續已經輔導通知下架，未來會做好檢核機制，若還是未做好，會送相關機關處理。

    台北市議員洪健益發現，知名購物網站竟有網友公然販賣精液。（圖擷自蝦皮）

    台北市議員洪健益發現，知名購物網站竟有網友公然販賣精液。（圖擷自蝦皮）

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