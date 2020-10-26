今年澎湖觀光旅遊爆棚 明年花火節多家國際知名企業主動要求聯名

澎湖花火節首度與漫威合作，成功打出名號，明年吸引多家國際企業希望合作。（記者劉禹慶攝）

2020/10/26 20:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖花火節首度與迪士尼漫威公司合作無人機專屬圖案，在後疫情時代國旅市場殺出血路，根據旅遊處統計，今年花火節吸引52萬遊客人次、創造26億觀光產值，明年已有多家國際知名企業主動與縣府洽談花火節聯名。

旅遊處長陳美齡表示，縣府營造澎湖四季觀光旅遊型態，重新規劃外垵元宵節乞龜活動，3天活動湧入1萬9000人。澎湖國際海上花火節吸引52萬遊客、創造26億觀光產值，並首創花火體驗館。另舉辦澎湖國際風箏節、「情定澎湖灣」，打造海島愛情島嶼形象，還有秋冬季節的「戀戀海味‧澎湖美食假期」，行銷澎湖美食。

請繼續往下閱讀...

另外今年縣府新闢澎湖好行媽宮湖西線新路線、遴選文化旅宿、出版文旅專書、設計四大戰役桌遊、澎湖專屬文創商品、文化主題旅遊、蒙面主題旅遊，創造小眾冬旅新型態。陳美齡指出，旅遊景觀亮點營造方面，旅遊處打造貝殼教堂、山水30高地夜間燈光造景、通樑公園彩繪階梯、望安綠蠵龜涼亭、南寮雞母狗公園、龍門閉鎖陣地改善整建、員貝露營基地整頓、海洋地質公園中心充實改造與活化經營。

縣長賴峰偉表示，今年花火節突破以往與華特迪士尼旗下品牌漫威合作無人機，並融入澎湖元素，大獲民眾好評，花火節落幕後，吸引多家知名品牌尋求合作及洽詢贊助機會，他肯定旅遊處員工的企劃與創意，期許明年再接再厲，為澎湖創造更多商機。

今年澎湖文化旅遊年，年底將開放龍門閉鎖陣地。（澎湖縣政府旅遊處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法