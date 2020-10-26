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    流感疫苗掀安全疑慮討論 賽諾菲4點聲明澄清

    針對外界對於流感疫苗的疑慮，台灣賽諾菲發出4點聲明。（資料照，疾管署提供）

    針對外界對於流感疫苗的疑慮，台灣賽諾菲發出4點聲明。（資料照，疾管署提供）

    2020/10/26 16:43

    〔記者林惠琴／台北報導〕韓國陸續出現接種流感疫苗死亡病例，除了使用韓國國產疫苗外，也有使用賽諾菲疫苗，新加坡已宣布停用韓製與賽諾菲疫苗，加上我國1名男性接種賽諾菲疫苗10天後，出現不良反應事件，引發外界憂心。對此，台灣賽諾菲發出4點聲明，並強調尚未發現今年北半球流感季節，全球分發的流感疫苗有任何品質或安全性問題。

    賽諾菲表示，進口台灣的賽諾菲巴斯德流感疫苗所有批號，均符合嚴格品質檢測程序標準，並通過獨立的歐洲總體官方藥品管制實驗室檢驗認證，以及台灣食藥署的嚴格檢驗程序後才供應至台灣市場使用，品質安全無虞，民眾不須擔憂。

    賽諾菲指出，目前在台接種賽諾菲疫苗後的不良反應事件，尚未被判定與流感疫苗相關。關於台中民眾疑打流感疫苗後發生急性周邊神經病變（GBS），正待進一步檢驗調查，才能判定是否與疫苗接種有直接關聯。若接獲任何不良反應事件，將遵循標準程序立即通報總部、依法規通報台灣主管機關。

    賽諾菲也解釋，關於韓國流感疫苗相關事件，韓國疾病預防控制局（KDCA）調查小組和疫苗委員會已進行審查，調查結果顯示所有死亡病例與疫苗接種之間並無關聯，也正式決定繼續進行流感疫苗接種計劃，且韓國使用的賽諾菲巴斯德流感疫苗所有批號僅供應韓國市場使用，與台灣銷售之流感疫苗批號完全不同。此外，尚未發現在今年北半球流感季節，全球分發的流感疫苗有任何品質或安全性問題。

    賽諾菲並說明，關於新加坡政府暫停施打包括賽諾菲巴斯德在內的兩款流感疫苗一事，將與新加坡當局密切合作盡快回復接種計畫。目前已知在新加坡未有任何流感疫苗相關不良反應事件。

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