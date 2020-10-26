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    國際線停飛7個月 樂桃航空︰10/25起陸續復飛大阪、東京航線

    樂桃航空自3月20日國際線全面停飛後宣布，自10月25日起恢復大阪（關西）－台北（桃園）航線；10月26日起將恢復東京（羽田）－台北（桃園）、東京（成田）－台北（桃園）航線。（業者提供）

    樂桃航空自3月20日國際線全面停飛後宣布，自10月25日起恢復大阪（關西）－台北（桃園）航線；10月26日起將恢復東京（羽田）－台北（桃園）、東京（成田）－台北（桃園）航線。（業者提供）

    2020/10/26 16:06

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕日本政府規劃將進一步鬆綁邊境管制，樂桃航空因疫情自3月20日國際線全面停飛後宣布，自10月25日起恢復大阪（關西）－台北（桃園）航線；10月26日起將恢復東京（羽田）－台北（桃園）、東京（成田）－台北（桃園）航線。

    樂桃航空表示，針對旅客服務的部分，由於國際線旅客在抵達機場後將有大眾交通工具的搭乘限制，因此樂桃航空與接駁車業者合作，提供桃園機場前往台北市區的旅客接駁服務，而針對抵達日本的旅客，關西機場、羽田機場及成田機場的接駁服務也將陸續提供，如旅客有以上接駁服務的需求，歡迎至樂桃航空官方網站預約，此外，樂桃航空提供往返台日的旅客注意事項資訊，請旅客們於購票時多加留意各項規定。

    樂桃航空表示，自10月25日起，抵達成田機場的班機將降落至第1航廈，報到櫃台部分，日本國內線將改為第1航廈（南側）1樓；國際線則為第1航廈4樓（北側Ｂ櫃台）。關西機場部分，日本國內線往來皆為第2航廈；國際線則改由第2航廈出發、第1航廈抵達。

    樂桃航空表示，希望在實施嚴謹的防疫措施下，仍可以滿足商務、留學生等相關人士的搭機需求，並提供旅客一趟安全、安心的旅程。

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