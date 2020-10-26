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    林佳龍︰攜手民間提高觀光競爭力 把疫情期間的錢全賺回來

    交通部長林佳龍（前排右4）與桃園市長鄭文燦（前排左5）一同出席「2020台灣觀光年會」。（記者周敏鴻攝）

    交通部長林佳龍（前排右4）與桃園市長鄭文燦（前排左5）一同出席「2020台灣觀光年會」。（記者周敏鴻攝）

    2020/10/26 16:26

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕交通部長林佳龍今下午前往桃園市參加「2020台灣觀光年會」，感謝民間積極協助振興受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴重衝擊的的觀光旅遊發展，他強調，政府將與民間攜手合作，找出更多好的觀光旅遊方案，盼能利用危機創造轉機，提高台灣觀光旅遊的競爭力，「將疫情期間沒能賺到的錢，全都賺回來」。

    全國各縣市觀光旅遊協會代表今天齊聚桃園喜來登酒店，參加台灣觀光年會，針對「疫情後台灣國際觀光行銷策略」、「如何推動區域觀光產業聯盟」等議題進行討論。

    林佳龍與桃園市長鄭文燦也前來感謝民間協助振興台灣的觀光旅遊發展，林佳龍說，只要把防疫持續做好，台灣一定可以從防疫大國邁向觀光大國，以政府因應疫情推出安心旅遊為例，投入90餘億元的預算，吸引1725萬人次參加、創造635億元產值，達到7倍的加乘效應，就有非常顯著的好效果。

    「政府跟民間攜手合作，已經走過最困難的時刻」，林佳龍說，政府除了會持續協助受到疫情衝擊的產業外，也會攜手民間找出更多良好方案，例如類出國2.0的搭機結合多日遊、農曆春節期間，反向讓兒女安排長輩從南部到北部遊玩，共同為台灣的觀光旅遊發展找到新出路，將疫情期間沒能賺到的錢，全都賺回來。

    鄭文燦也期待，中央與地方政府能更緊密合作，透過中央補貼、地方加碼等方式，邀更多民眾透過深度的在地旅遊，認識台灣之美，讓疫情帶來的危機變成提升台灣觀光旅遊品質的轉機。

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