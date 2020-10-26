蘇揆：台灣和撒哈拉沙漠同處缺水緯度 上天對台灣非常好

蘇貞昌視察石門水庫，強調台灣和撒哈拉沙漠同緯度、處缺水環境，但老天爺對台灣非常好。（記者李容萍攝）

2020/10/26 15:20

［記者李容萍／桃園報導］今年氣候極端異常，為1964年以來首次無颱風侵台，導致各地乾旱頻傳，行政院長蘇貞昌今日前往石門水庫視察水情，指示經濟部一定做好水庫建設、營運和管理，全力調度、全力節水、滾動檢討因應，並已拍板14億元的抗旱方案，透過抗旱水井、埤塘水源、水資源中心放流水、緊急海淡水等多元管道將用水調度極大化，增加每日70萬噸水源，預計執行至明年5月底枯水期結束前，讓用水更保險。

蘇貞昌指示相關部會要留住水資源，一定要有眼光，板新二期做了10幾年，自來水漏水也10幾年都沒辦法改善，他強調，「我不聽失敗的理由，只要你找成功的方法」。

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蘇貞昌指出，人可以3天不吃飯，但不能3天不喝水，水非常重要，但台灣人對水都覺得不缺少，甚至常常為淹水所苦，平常不覺得缺水，加上水價便宜，沒讓台灣人知道要節約用水。政府也不努力對水資源好好建設、營運管理，其實台灣處在一個缺水的環境裡，和台灣同樣緯度的地方，在非洲是撒哈拉沙漠，在阿拉伯半島是阿拉伯沙漠，台灣應該是缺水的，但老天爺對台灣非常好。

蘇貞昌說，一直有颱風繞著台灣，3000公尺以上的高山全台有268座，颱風一進來就破碎，雨水就會留下來，「台灣的水是老天爺賞臉，但台灣卻沒有好好留住老天爺賜給我們的寶貝，絕大多數的水是流入大海，這跟台灣山高水急的環境有關係，我們也沒有好好建設、沒有好好處理水」。

蘇貞昌提到石門水庫1956年興建，他憶及2006年初當行政院長時，同年2月因為石門水庫排砂問題，使得桃園25萬戶受限水之苦，當時引起軒然大波，政府緊急撥補140億元進行改善，現今這個問題沒有了。同年他也裁示讓翡翠水庫的水可以通管到板新水廠，讓石門水庫的水可以支援到新竹，沒想到經過了10幾年，他又再回來當行政院長，才終於在上上個月完成，這中間差了13年。

蘇貞昌表示，如果沒有板新二期通管，6700萬噸的水就沒有辦法從翡翠水庫過來給大台北地區使用，石門水庫就得跟過去一樣繼續支援板橋、新北地區，石門水庫的水就不會像現在還有9700萬噸的水，而是現在桃園緊張了，新北也會同樣緊張。

蘇貞昌強調，翡翠水庫是後建的，有關污砂、淤積低、蓄水量高，現有76％的水，水庫若沒有好的物理建設，就沒有好的容積條件，他另緊盯自來水公司的漏水問題，不僅全台飲用水水管要更新，同時可減少漏水，現在又回來當院長，所做的事必須超前部署！

蘇貞昌（右1）由經濟部長王美花（右2）陪同視察石門水庫，聽取水利署啟動抗旱水源等報告。（（記者李容萍攝）

蘇貞昌（前右）由經濟部水利署長賴建信（前左）陪同視察石門水庫。（記者李容萍攝）

石門水庫在夜間減壓供水、農業用水停灌等多管齊下調度水源下，蓄水量已升至49％以上、接近半庫水量。（記者李容萍攝）

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