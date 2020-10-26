中捷綠線完成履勘 盧秀燕：拚年底前通車送市民新年禮物

中捷綠線完成履勘，盧秀燕表示拚年底前通車送市民新年禮物。（交通局提供）

2020/10/26 13:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運綠線昨日經交通部完成履勘，履勘小組提出33項須改善事項，針對其中12項營運前須完成事項，台中市交通局、台北市捷運工程局及台中捷運公司加緊火力將趕在7至10天內改善完成，經各組委員複檢通過後，提報交通部申請營運許可；台中市長盧秀燕今強調，預計年底前通車，「當作市民最好的新年禮物」。

盧秀燕指出，針對履勘委員提出的改進事項，市府將盡快完成，台中捷運綠線是桃園以南、高雄以北、整個大中部地區第一條捷運，不僅台中市民，周邊城市的民眾也很期待，市府預計2週內完成委員建議及要求，在報交通部申請營運許可，若通過將盡速籌備完工通車典禮，預計年底前通車，回應民眾期待。

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交通局長葉昭甫表示，捷運履勘的最大考驗就是模擬演練，因捷運綠線為台中首條捷運，各委員討論後，決定以更嚴苛的試題考驗捷運品質及緊急應變能力，內容包括行控中心監控系統功能異常，中捷立即授權所有列車改採手動模式執行站間閉塞運轉；此外，針對驗票閘門有人縱火，月台大量旅客須進行緊急疏散，消防局火速利用雲梯車救援，醫護人員也依照流程協助受傷旅客送醫，演練過程逼真有效率，獲委員肯定。

葉昭甫指出，捷運綠線通車是台中今年最盛大的一樁大喜事，交通局配合各車站周邊環境，調整捷運沿線公車路線、增設車站周邊iBike點位及停車格，規劃公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等，盼提供市民更加舒適便捷的公共運輸環境，打造台中交通任意門。

他強調，交通部履勘提出「營運前須改善事項計12項」、「一般注意改善事項11項」、「後續建議事項10項」，市府將加速改善完成，送請履勘委員確認後，即可向交通部申請營運許可，朝年底前通車目標邁進。

中捷綠線完成履勘，盧秀燕表示拚年底前通車送市民新年禮物。（交通局提供）

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