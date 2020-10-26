女友怨新iPhone難用 原因竟是「卸妝後辨識失敗」網全笑翻

蘋果自從iPhone X之後便使用臉部辨識解鎖功能。（彭博社）

2020/10/26 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果手機iPhone自從iPhone X之後便有了「Face ID」臉部辨識解鎖功能，指紋解鎖則和經典的home鍵一併消失。一名網友在臉書分享女友拿到最新iPhone手機之後，卻抱怨它「很難用」，並說沒有home鍵不太習慣，網友追問下去之後，女友才透露她現在「卸妝後一直辨識失敗」，原因曝光也讓網友全部笑翻。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，他的女友最近換了新iPhone，不過她卻抱怨新手機難用，指出「沒home鍵不太習慣，且從指紋解鎖變成人臉解鎖」，而在睡前網友只見女友不停盯著上鎖的手機螢幕發出嘖嘖聲，便問女友怎麼了，女友則不耐煩回覆說，「卸妝後一直辨識失敗！」

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貼文一出，引起其他網友們哄堂大笑，紛紛讚嘆他女友「易容術真是了得！」、「他平常是上歌仔戲那樣的妝嗎？不然怎會辨識不出來」，網友也分享自身經驗表示「我連敷面膜都可以解鎖欸」、「可以設定兩種啊」、「不管有沒有化妝戴眼鏡，我都掃的過耶」。

不過也有一群網友「關心他的生命狀況」問「原po還在嗎？」、「請問原po還在呼吸嗎？」、「比較好奇，版主po文後還活著嗎」、「樓主還健在嗎？」、「另一半拿菜刀在後面瞪著你了」、「你必須發表不自殺宣言」。

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