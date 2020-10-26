萊豬公聽會》攻防內臟 業者：豬肝腎幾乎百分之百沒進口

立法院這週持續討論含萊克多巴胺美豬進口各項議題，經濟委員會26日召開公聽會，農委會主委陳吉仲（右）、前農委會主委陳保基（左）出席，討論農委會美豬相關行政命令。（記者羅沛德攝）

2020/10/26 13:08

〔記者簡惠茹／台北報導〕立院萊豬攻防，前農委會主委陳保基直指萊豬內臟在美國沒人吃，就很樂意賣給台灣，台灣冷凍肉品工業同業公會常務監事陳國訓則認為，現在豬肝、豬腎幾乎百分百沒人進口，台灣國產的都剩一大堆。農委會主委陳吉仲強調，內臟部分會跟衛福部規劃完整加強管理。

立法院第10屆第2會期經濟、社會福利及衛生環境、外交及國防、財政及文化 5委員會今天舉行審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」公聽會

請繼續往下閱讀...

因應美萊豬明年即將開放進口，農委會日前修正101年9月7日農防字第1011473960號公告，並自明年1月1日生效，公告內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」

前農委會主委陳保基發言時提醒內臟要把關，他表示，當初他當主委時要求牛豬分離，主委陳吉仲說進口豬肉8萬1千噸，但是沒有說到有1萬9千多噸雜碎，其中雜碎40%來自美國，開放萊豬後，因為萊豬內臟在美國沒人吃，就很樂意賣給你，此外，紐澳豬肉內臟也是沒有人吃，而且含有萊克多巴胺，所以風險很高，沒有牛豬分離風險非常高，所以提醒農委會和衛福部，一定要針對內臟好好把關。

陳保基也建議，沒有查廠絕對不可以讓新開放的東西進口，否則會背負很大的風險，內臟把關沒有什麼難的，食安法明定可以不定期查廠，例如美牛30個月齡以上以前沒有進口過的話，六大風險物質有沒有安全移除？沒有查廠怎麼安心讓他進來，而對於豬內臟查廠一定要做，進口的內臟要經過查廠和認證。

台灣冷凍肉品工業同業公會常務監事陳國訓指出，看到大家爭論美國豬雜碎進口疑慮，但是雜碎不只有內臟、豬肝、腰子，豬腳、軟骨、嘴巴肉等等都納入雜碎，以前曾經出現走私內臟，因為以前毛豬內臟產值，100公斤毛豬4000多塊，內臟有900多元，可是現在毛豬百公斤7000元，內臟產值只剩下5%，價錢只有300多元。

陳國訓說，以前腰子一副冬天150元，現在冬天大概100元，夏天20元都沒人要吃，豬肝價格一直下降，豬肝一副不到20元，現在豬肝臟、腎臟幾乎百分百沒人進口，台灣內臟豬心、小腸、豬頭皮和豬舌都剩一大堆。

陳國訓指出，美國養豬成本百公斤台幣4000元，丹麥4500，台灣6500元，所以應該要把養豬成本降低，不然豬肉如果銷到其他國家就很困難，輔導台灣養豬團體設備，不然沒有競爭力，而肉品外銷其他國家不是整頭豬銷售，豬皮可以外銷到菲律賓，內臟可以到越南，排骨可以到新加坡，里肌肉到日本，他相信台灣豬是有競爭力。

農委會主委陳吉仲表示，查廠部分，農委會防檢局會配合衛福部處理，每年都會去做，進口豬肉和豬雜碎也會加強管制，國內消費者習性不同，沒有全豬開放，豬血就沒有開放，豬內臟有稅則號列的就是豬肝，豬腎會專門處理，內臟部分會跟衛福部規劃完整加強管理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法