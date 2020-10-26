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    地牛翻身！宜蘭9:08發生芮氏規模4.7地震

    宜蘭今早地牛翻身。（圖擷取自中央氣象局）

    宜蘭今早地牛翻身。（圖擷取自中央氣象局）

    2020/10/26 09:27

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕根據中央氣象局最新資訊，今日9時8分發生芮氏規模4.7地震，地震深度63.7公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方19公里，最大震度宜蘭縣、新北市3級。

    其他地區的最大震度，桃園2級、新竹2級、花蓮1級、台中1級、南投1級、苗栗1級。

    消防局指出，目前尚未傳出災情。

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