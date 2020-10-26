地牛翻身！宜蘭9:08發生芮氏規模4.7地震

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
宜蘭今早地牛翻身。（圖擷取自中央氣象局）
〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕根據中央氣象局最新資訊，今日9時8分發生芮氏規模4.7地震，地震深度63.7公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方19公里，最大震度宜蘭縣、新北市3級。
其他地區的最大震度，桃園2級、新竹2級、花蓮1級、台中1級、南投1級、苗栗1級。
請繼續往下閱讀...
消防局指出，目前尚未傳出災情。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
震央位置重疊！ 四川3天連5震 地震局：是2008年餘震
巧合？中國四川廢井「發燒」後 發生規模4.6地震
林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
視訊訪問一半突有地震！震到冰島女總理秒變臉
阿拉斯加南部外海規模7.5強震 沿海發布海嘯警報！
消費旺季 投資正當時
NCC舉行中天換照聽證會 傳50韓粉門外舉牌抗議
開心！吳慷仁開車2.5小時到二林工商跟排球選手一起吃麥當勞
深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」
中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目
謠言終結站》普拿疼吃太多會洗腎？代謝器官大不同！
「莫拉菲」颱風生成循「沙德爾」腳步 北、東部週三再轉雨
熱門推播