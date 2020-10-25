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    衛福部統計失智人口台北市全國最多 服務涵蓋率全國最低

    立院預算中心報告引衛福部內部資料指出，截至去年為止，全國失智服務涵蓋率為19.62%，但享有最多資源、預算最多的台北市，服務涵蓋率全國最低，僅8.83%。圖為台北市長柯文哲（右）16日參觀長照機構時和院內長者致意。（資料照，記者廖振輝攝）

    立院預算中心報告引衛福部內部資料指出，截至去年為止，全國失智服務涵蓋率為19.62%，但享有最多資源、預算最多的台北市，服務涵蓋率全國最低，僅8.83%。圖為台北市長柯文哲（右）16日參觀長照機構時和院內長者致意。（資料照，記者廖振輝攝）

    2020/10/26 01:24

    〔記者楊媛婷／台北報導〕依衛福部統計，至去年底推估我國失智人口達29萬3千多人，每年失智人口以1.7萬人成長，2025年台灣即將進入超高齡社會，失智共照中心與服務據點的布建也成為長照中重要一環，立院預算中心報告引衛福部內部資料指出，截至去年為止，全國失智服務涵蓋率為19.62%，但享有最多資源、預算最多的台北市，服務涵蓋率全國最低，僅8.83%。

    我國自2018年開始推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，將失智症列為公衛的優先任務，明年度衛福部編列失智相關預算約48.4億元，其中用來發展失智社區照護服務的預算達10.34億，目前接受政府失智資源照護者共57664人，包含失智共管中心個管數47695人與失智據點服務人數9969人，全國的失智服務涵蓋率為19.62%，其中涵蓋率最高的前三名縣市為彰化縣45.65%、花蓮縣33.14%、宜蘭縣27.05%；涵蓋率最低的前三名則是台北市8.83%、台東縣11.05%、澎湖縣12.54%。

    立院預算中心報告書指出，我國人口老化、失智人口日益嚴重，甚至推估若到2061年，我國失智人口將突破85萬人，報告書中直言，衛福部雖然推出失智防治相關政策與方案，但明顯部分縣市失智服務量能不足，建議應該要加速據點的布建，並讓失智者得到服務資源個方便，才能健全對失智者的照護服務。

    台北市社會局前員工透露，台北市布建失智據點不容易的原因在於場地過於昂貴，因此布建據點困難；台大醫院神經部主治醫師陳達夫表示，台北市的醫療院所大多都是醫學中心，其他縣市負責失智共照服務多半由地區型醫院負責，但台北市比較少社區醫院，台北市失智服務涵蓋率不高除了土地取得、醫院型態影響外，另外台北市最麻煩的是失智者的交通接送問題，「失智者必須要由專人來接送，無法使用公共交通服務，台北市好似交通方便，但這方面做的不多。」

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