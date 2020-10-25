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    桃市「清潔隊員節」表揚60隊員 9人當選全國模範清潔人員

    鄭文燦（中）出席桃園市「清潔隊員節」活動，與當選9位全國模範清潔人員合影。（記者李容萍攝）

    鄭文燦（中）出席桃園市「清潔隊員節」活動，與當選9位全國模範清潔人員合影。（記者李容萍攝）

    2020/10/25 23:36

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府環保局25日在新屋環境教育園區辦理「清潔隊員節」活動，市長鄭文燦蒞會表揚60位績優清潔隊，其中有9位獲選為全國模範清潔人員，感謝隊員不分晝夜的付出及貢獻，讓桃園的道路、人行步道、公園以及家居生活越來越好，市容越來越乾淨漂亮。

    9位全國模範清潔人員：桃園區彭成通、中壢區陳美惠、平鎮區葉日鋒、八德區簡滄沂、蘆竹區沈亨嘉、楊梅區鄧兆展、龜山區林金全、龍潭區王淑娟、大園區陳陵琪。

    鄭文燦表示，清潔隊員的工作包羅萬象，除了垃圾清運與市容整頓，配合各項應變處理，今年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情及登革熱疫情的影響，清潔隊迅速成立防疫消毒大隊，消毒約6000個公共區域熱點，配合環保志工執行登革熱孳生源清理及消毒工作，他代表市民感謝隊員在重要時刻堅守崗位，維護市容清潔，保障大家的健康安全。

    鄭文燦提到，市府重視清潔隊員的各項勞動條件、福利及職安環境，陸續推動提升清潔獎金、舉辦3天2夜環教觀摩、老舊車輛汰換、發放夜點費以及資源回收獎金等措施，今年資源回收變賣獎勵金，每位清潔隊員可獲得5000元的獎金已經入帳；今年擴編171個員額，充實各中隊人力，同時將儲備清潔隊員制度廢除，未來所有清潔隊員的身分與薪資福利皆相同，且在同濟會的支持下辦理「環安基金」，給予環保、稽查人員及清潔隊員最大的支持與鼓勵。

    環保署副署長沈志修也到場，說明桃園是許多年輕人的首選城市，人口雖逐漸成長，但市容卻越乾淨整潔，去年在環保署的環境清潔考核項目中拿到特優，資源回收考核也得到金質獎的殊榮，清潔隊員的付出，功不可沒。

    「清潔隊員節」的活動亮點，包括環境教育展館闖關活動、低碳文創市集、綠色商品樂購活動、豐盛buffet饗宴。

    擔任清潔隊員13年的桃園區中隊隊員彭成通（右），當選今年全國模範清潔人員，接受鄭文燦頒獎肯定。（記者李容萍攝）

    擔任清潔隊員13年的桃園區中隊隊員彭成通（右），當選今年全國模範清潔人員，接受鄭文燦頒獎肯定。（記者李容萍攝）

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